  4. Черноморец продлил контракты с футболистами на 15 дней
Украина. Первая лига
02 июня 2026, 18:47 | Обновлено 02 июня 2026, 20:00
Черноморец продлил контракты с футболистами на 15 дней

Одесский клуб не перестает интриговать

ФК Черноморец. Юрий Романюк

Неординарный случай произошел в конце только что завершившегося сезона 2025/26 в Первой лиге. Сразу у двух футболистов «Черноморца» – Юрия Романюка и Николая Когута – за один день до заключительного матча чемпионата с «Металлистом», 31 мая, завершились контракты. Учитывая, что игра с харьковчанами должна была состояться 1 июня, перед клубом возник вопрос: как быть с этими игроками, которые участвовать в матче после окончания соглашений никакого юридического права иметь не будут? Однако как Юрий Романюк, так и Николай Когут были внесены в стартовый протокол: первый из них в этой игре находился в числе запасных, второй вышел на замену в конце поединка.

Что касается юридических коллизий с контрактами обоих подопечных, главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ясности не внес.

– Как соглашения с футболистами были продлены на одну игру?

– Этот вопрос лучше задать нашему директорату, кто этим занимается, – сказал Григорчук после вчерашнего матча с «Металлистом». – Знаю только, что никаких проблем с игроками у нас не возникло вообще. Никаких. Все решилось. Не могу сказать точно, ведь нет такой информации: с кем говорили и с кем продолжали. Повторюсь: никаких проблем.

По имеющейся информации Sport.ua, контракты с игроками ФК «Черноморец» продлили сроком на 15 дней. Однако какова будет их дальнейшая судьба, пока неизвестно.

Ранее Роман Григорчук заговорил о трансферах после выхода «Черноморца» в УПЛ.

Андрей Писаренко
