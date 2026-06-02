Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 15:17 |
921
0

Григорчук заговорил о трансферах после выхода Черноморца в УПЛ

Коуч «моряков» заявил, что команда нуждается в усилении

ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук рассказал о кадровых делах «моряков» после выхода одесской команды в УПЛ.

- Как работается главному тренеру, который кроме всех хлопот еще и находится в дискомфорте постоянно трансферных банов? Удается ли вам благодаря своей влиятельности эти вопросы как-то решать?

- Вообще я хотел бы отметить работу всех людей, которые причастны к Черноморцу и которые делали эту победу, решая задачу выхода в Премьер-лигу. Начиная с наших руководителей, которые провели очень мощную и разумную работу. Было очень много правильных, своевременных и даже стратегических шагов и принятия разных решений.

В целом и дальше у нашего руководства есть намерения, чтобы у нас здесь был просто идеальный порядок со всем. И если у клуба пока бывают моменты, которые нужно доверить, то у меня нет никаких сомнений, что так и будет. Я ведь сейчас вижу отношение руководителей и их намерения. Так что у нас есть основания для того, чтобы верить в лучшее.

– Вы не сказали о влиятельности…

– Мы с руководителями клуба находимся на связи как минимум один раз в день. А бывает, что и почаще. Мы обсуждаем все вопросы, советуемся, принимаем вместе те или иные решения. Так что могу сказать, что работа, на мой взгляд, ведется правильно.

– В следующем сезоне одесская команда будет играть в Премьер-лиге, и все мы видим, что усиление просто необходимо. Так что если трансферных банов не избавиться и они будут донимать клуб в дальнейшем, то любая тренерская работа - и не только в "Черноморце", но и в любом другом клубе может пойти кувырком. Именно поэтому и возник к вам этот вопрос…

– Об усилении мы не раз разговаривали с руководителями и они прекрасно все понимают. Так что настроены на то, чтобы усилить команду путем приглашения целого ряда футболистов. Я не думаю, что трансферный бан будет каким-то препятствием, потому что это такой вопрос, который решается.

На основании общения с руководителями лично я не вижу в этом проблемы. Главное – найти таких футболистов, и чтобы все совпало. Вы ведь понимаете, что нужно взять таких исполнителей, которые могут играть и реально помогать в Премьер-лиге. А сделать это непросто.

- Сразу у четырнадцати футболистов 30 июня истекают контракты с Черноморцем. Сколько из них останется в команде по вашей инициативе?

– Да, это правда – и я подтверждаю, что у многих наших футболистов истекают сроки соглашения. Думаю, что в течение короткого времени (это неделя или десять дней) мы объявим о том, с кем продлим контракты, а с кем не будем этого делать, – сказал Григорчук.

Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
