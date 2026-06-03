Элина СВИТОЛИНА: «Мне очень тяжело, люди погибли»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала очередную массированную атаку на Киев.

«Я узнала обо всем только утром от друзей, которые находятся в Киеве. То, что произошло этой ночью, вызывает большую боль. Самое страшное – это осознание того, что украинцы вынуждены жить с такими потерями и переживаниями каждый день. Очень тяжело, ведь погибли люди.

Каждый день есть страх за семью, друзей и будущее Украины. Подобные атаки становятся серьезным испытанием для каждого украинца, независимо от того, где он находится», – сказала теннисистка.