Элина СВИТОЛИНА: «Мне очень тяжело, люди погибли»
Теннисистка прокомментировала последний обстрел Киева
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала очередную массированную атаку на Киев.
«Я узнала обо всем только утром от друзей, которые находятся в Киеве. То, что произошло этой ночью, вызывает большую боль. Самое страшное – это осознание того, что украинцы вынуждены жить с такими потерями и переживаниями каждый день. Очень тяжело, ведь погибли люди.
Каждый день есть страх за семью, друзей и будущее Украины. Подобные атаки становятся серьезным испытанием для каждого украинца, независимо от того, где он находится», – сказала теннисистка.
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