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WTA
03 июня 2026, 21:08 | Обновлено 03 июня 2026, 21:45
2461
0

Элина СВИТОЛИНА: «Мне очень тяжело, люди погибли»

Теннисистка прокомментировала последний обстрел Киева

03 июня 2026, 21:08 | Обновлено 03 июня 2026, 21:45
2461
0
Элина СВИТОЛИНА: «Мне очень тяжело, люди погибли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала очередную массированную атаку на Киев.

«Я узнала обо всем только утром от друзей, которые находятся в Киеве. То, что произошло этой ночью, вызывает большую боль. Самое страшное – это осознание того, что украинцы вынуждены жить с такими потерями и переживаниями каждый день. Очень тяжело, ведь погибли люди.

Каждый день есть страх за семью, друзей и будущее Украины. Подобные атаки становятся серьезным испытанием для каждого украинца, независимо от того, где он находится», – сказала теннисистка.

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Дмитрий Олийченко Источник: Roland Garros
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