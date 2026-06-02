Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции на стадии четвертьфинала, уступив соотечественнице Марте Костюк.

Несмотря на поражение, украинская теннисистка получит солидные призовые. За выход в 1/4 финала Ролан Гаррос Свитолина заработала 470 тысяч евро.

Благодаря успешному выступлению в Париже общая сумма призовых Элины в сезоне превысила 3,3 миллиона долларов, а за всю карьеру украинка уже заработала более 30 миллионов долларов.

В то же время другая представительница Украины Марта Костюк, которая пробилась в полуфинал турнира, уже гарантировала себе не менее 750 тысяч евро призовых. В случае выхода в финал эта сумма вырастет до 1,4 миллиона евро, а победа на турнире принесет 2,8 миллиона евро.