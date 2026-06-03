Последний шанс для Месси. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира всегда был и остается турниром, на который мечтали и мечтают поехать все лучшие футболисты планеты. Проявить себя на таком уровне – значит войти в историю едва ли не навечно. Однако добиваться успехов и соответствовать ожиданиям в поединках чемпионата мира удавалось отнюдь немногим из числа достойных. В частности, забивать много мячей в матчах финальных стадий чемпионатов мира – это прерогатива для действительно избранных.

И сегодня, накануне старта 23-го по счету розыгрыша чемпионата мира, мы предлагаем вам вспомнить лучших бомбардиров в истории розыгрышей мундиалей, среди которых найдутся и фамилии тех, кто еще продолжает выходить на поле, а стало быть, получит шанс существенно улучшить свои позиции в рейтинге.

Начнем с того, что некоторые звездные бомбардиры современности – в частности, Криштиану Роналду, Гарри Кейн и Неймар, – имеют на своем счету по 8 забитых мячей в финальных частях чемпионатов мира. Это позволяет им входить лишь в топ-34 главных голеадоров в истории турнира. Но в рамках данного материала мы сосредоточимся на тех футболистах, которые забили 11 и более мячей на мундиалях…

9. Юрген Клинсман – 11 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 1990, 1994, 1998

Матчей на ЧМ: 17

Средняя результативность: 0,65

Getty Images/Global Images Ukraine

Международная карьера немецкого форварда Юргена Клинсманна длилась с 1987 по 1998 годы. За это время нападающий сыграл 108 матчей и забил 47 мячей за сборную Германии, поучаствовав в трех чемпионатах мира – в 1990, 1994 и 1998 годах. Наиболее успешным для Клинсманна и немецкой команды вышел ЧМ-1990, финальная часть которого проходила на полях Италии. На том турнире немцы добрались до финала, в котором со счетом 1:0 обыграли сборную Аргентины. Клинсманн ни разу не выигрывал «Золотую бутсу» – приз, вручаемый лучшему бомбардиру конкретного розыгрыша чемпионата мира, однако в целом демонстрировал стабильную результативность. На своем первом мундиале Юрген забил три мяча, на втором – пять, а на третьем (последнем) – снова три.

На клубном уровне наиболее ярок и успешен Клинсманн был в составе «Штутгарта», «Интера», «Баварии», «Монако» и «Тоттенхэма». Карьеру футболиста форвард завершил в 1998-м, а в 2004-м стал тренером сборной Германии, с которой выиграл «бронзу» на ЧМ-2006. Впрочем, в наставническом ремесле преуспеть так же, как в бытность футболистом у Клинсманна не вышло. Ныне он сидит без работы, после ухода с поста главного тренера сборной Южной Кореи в 2024-м.

8. Шандор Кочиш – 11 голов

Гражданство: Венгрия

Сыграл на турнирах: 1954

Матчей на ЧМ: 5

Средняя результативность: 2,2

Фигура Шандора Кочиша остается одной из наиболее удивительных в истории розыгрышей чемпионатов мира. Венгерский нападающий по прозвищу «Золотая голова» сыграл лишь на одном мундиале – в 1954 году, розыгрыш которого принимала Швейцария. На этом турнире сборная Венгрии с Кочишем в составе сумела выйти из группы, в которой также выступали национальные команды ФРГ, Турции и Южной Кореи. После этого в четвертьфинале венгры обыграли Бразилию (4:2), а в полуфинале справились с Уругваем (4:2 в дополнительное время), причем в обоих матчах Кочиш оформил по дублю! Возможно, именно фактор необходимости провести против уругвайцев «лишние» полчаса и сыграл против Венгрии в финале, где сборная ФРГ со счетом 3:2 оказалась сильнее, хотя до этого в группе команда Кочиша разбила немцев со счетом 8:3, а сам Шандор записал на своей счет покер.

На клубном уровне Кочиш запомнился яркой игрой за венгерские «Ференцварош» и «Гонвед», а после побега из Венгрии, связанного с революцией 1956 года, жестоко подавленной советскими войсками, – за «Барселону». Именно Шандор стал лучшим бомбардиром ЧМ-1954, а после завершения игровой карьеры он успел поработать тренером в «Эркулесе». Увы, но жизнь Кочиша трагически оборвалась 22 июля 1979 года, когда он, пребывая в больнице после выявленных у него лейкемии и рака желудка, совершил акт суицида, выбросившись из окна четвертого этажа…

6-7. Пеле – 12 голов

Гражданство: Бразилия

Сыграл на турнирах: 1958, 1962, 1966, 1970

Матчей на ЧМ: 14

Средняя результативность: 0,86

Getty Images/Global Images Ukraine

О легендарном Пеле сказано уже настолько много, что практически любые фразы и оценки его выступлений станут повторением чьих-либо предыдущих мыслей. Бразилец, получивший прозвище «Король футбола», сыграл на четырех чемпионатах мира и до сих пор остается единственным футболистом в истории, который трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Всего за «селесао» Пеле провел 92 матча и забил 77 мячей, однако лучшим голеадором какого-то конкретного из мундиалей у бразильца стать так и не удалось, хотя это и не помешало ему в 1970-м быть удостоенным награды лучшему футболисту чемпионата мира, финальная часть которого прошла в Мексике.

Практически всю свою карьеру на клубном уровне Пеле отдал выступлениям за родной для него «Сантос». Лишь в самой концовке бразилец отправился немного подзаработать денег в США, отыграв два сезона за ныне уже несуществующий «Нью-Йорк Космос», который в последние годы несколько раз пытались возродить, но пока – безуспешно. После ухода из футбола Пеле сосредоточился на бизнесе и околофутбольных процессах: активно давал прогнозы, общался со спонсорами и политиками. 29 декабря 2022 года, спустя 11 дней после проведения финала ЧМ-2022 в Катаре, футбольный мир всколыхнуло трагическое известие о кончине Пеле. Его не стало в 82…

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

6-7. Килиан Мбаппе – 12 голов

Гражданство: Франция

Сыграл на турнирах: 2018, 2022

Матчей на ЧМ: 14

Средняя результативность: 0,86

Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе является лишь одним из двух современников, которым нашлось место в топ-9 бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Причем, что показательно, уже сейчас француз по факту имеет аналогичные показатели с Пеле, но ему потребовалось сыграть всего на двух мундиалях, чтобы забить 14 мячей, в то время как бразильцу – на четырех. Но вот по чемпионским титулам Пеле пока намного превосходит Мбаппе, так как Килиан в 2018-м брал «золото», а вот в 2022-м в финале вместе с Францией проиграл аргентинцам. Всего на международном уровне Мбаппе забил 56 мячей в 96 поединках за сборную Франции. Что еще более любопытно: на чемпионском для французов ЧМ-2018 Килиан отличился только 4 мячами, а вот в 2022-м в Катаре он забил аж 8, став лучшим голеадором соревнования и получив «Золотую бутсу».

На клубном уровне Мбаппе сперва преуспел в «Монако» и «Пари Сен-Жермен», а с лета 2024 года выступает за «Реал». Очевидно, что на ЧМ-2026 французские болельщики связывают огромные ожидания с персоной Мбаппе, которому вполне по силам, проведя очередной ударный мундиаль, даже оказаться во главе этого рейтинга, где действующий конкурент у него всего лишь один…

5. Лионель Месси – 13 голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Гражданство: Аргентина

Сыграл на турнирах: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Матчей на ЧМ: 26

Средняя результативность: 0,5

Этим конкурентом является Лионель Месси, выступающий за сборную Аргентины с 2005 года и ставший безусловным фактором № 1 успеха «бело-голубых» на ЧМ-2022. В Катаре Месси забивал в шести из семи проведенных на турнире матчей, суммарно отличившись 7 голами, к которым также добавил 3 результативные передачи. В финале против Франции Месси забил дважды, ответив на хет-трик Мбаппе, а в серии пенальти уже сыграл фактор кипера южноамериканцев Эмилиано Мартинеса. Всего Месси сыграл уже на пяти чемпионатах мира, однако в 2010-м на мундиале в ЮАР он не забивал ни разу, чем изрядно «подпортил» свою практически безупречную голевую статистику.

Лучшие годы клубной карьеры Лионель Месси, безусловно, посвятил «Барселоне». В 2021 году аргентинец ушел из испанского гранда в ПСЖ, но там задержался только на два сезона, и с лета 2023-го выступает в США за «Интер Майами». Действующий контракт одного из лучших футболистов в истории мирового футбола и единственного восьмикратного обладателя престижной индивидуальной премии «Золотой мяч» с американцами рассчитан до конца 2028 года. Вероятнее всего, Месси не останется в профессиональном футболе до следующего чемпионата мира, а потому турнир в США, Канаде и Мексике станет для него последней возможностью взобраться на вершину рейтинга лучших бомбардиров в истории мундиалей.

4. Жюст Фонтен – 13 голов

Гражданство: Франция

Сыграл на турнирах: 1958

Матчей на ЧМ: 6

Средняя результативность: 2,17

А вот чье достижение видится таким, которое практически нереально превзойти, так это Жюста Фонтена. Француз является обладателем рекорда по количеству забитых мячей в рамках одного розыгрыша чемпионата мира. В 1958-м, на турнире в Швеции, Фонтен отличился 13 забитыми мячами, забивая в каждом из шести матчей, проведенных на том мундиале. Больше всего «повезло» бразильцам и шотландцам, которым Жюст положил только по одному мячу, в ворота североирландцев и югославов форвард отличился дублем, а парагвайцам оформил хет-трик. Тяжелее всех пришлось сборной ФРГ, в ворота которой Фонтен в матче за третье место положил аж четыре мяча.

Любопытно, что всего за сборную Франции Фонтен забил 30 мячей, из которых почти половину – в финальной части ЧМ-1958. На клубном уровне он блистал в составе «Реймса», а вот выстроить впоследствии успешную тренерскую карьеру у Жюста не удалось. Фонтен скончался в возрасте 89 лет в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года…

3. Герд Мюллер – 14 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 1970, 1974

Матчей на ЧМ: 13

Средняя результативность: 1,08

Невероятно легендарной личностью, но уже в истории сборной ФРГ, был и Герд Мюллер – топ-форвард, являвшийся грозой европейского футбола и соперников «Баварии» в шестидесятых-семидесятых годах минувшего века. За сборную ФРГ Герд выступал с 1966 по 1974 годы, успев сыграть на двух чемпионатах мира. В 1970-м немцы забрали «бронзу» в Мексике, а в 1974-м на домашнем мундиале триумфовали, обыграв в финале Нидерланды со счетом 2:1, причем именно гол Мюллера стал «золотым» в том поединке. Что парадоксально: на чемпионском для немцев турнире Герд забил «всего лишь» четыре мяча, а вот на ЧМ-1970 стал лучшим голеадором и обладателем «Золотой бутсы», отличившись аж 10 раз.

На клубном уровне Мюллеру посчастливилось стать абсолютной легендой «Баварии», но после ухода из футбола Герд захандрил и начал испытывать серьезные психологические проблемы, буквально «заливая» их алкоголем. Эта зависимость воспрепятствовала тому, чтобы Мюллер попытался стать успешным и на наставнической ниве. И хотя легенде всячески помогали, закончил жизнь Герд в доме престарелых, куда угодил, страдая болезнью Альцгеймера. 15 августа 2021 года футбольных мир узнал скорбное известие о том, что Герда Мюллера не стало – в 75…

2. Роналдо – 15 голов

Гражданство: Бразилия

Сыграл на турнирах: 1998, 2002, 2006

Матчей на ЧМ: 19

Средняя результативность: 0,79

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильскому топ-форварду Роналдо по прозвищу «Феномен» посчастливилось съездить на четыре чемпионата мира, как и его звездному соотечественнику Пеле. В сборной Бразилии этот футболист дебютировал буквально накануне ЧМ-1994, на котором «селесао» удалось завоевать свое четвертое чемпионство в истории, однако Роналдо на тот турнир в США лишь поехал, но так и не сыграл там ни одного матча, хотя медаль и титул остались с ним. Впоследствии «Феномен» провел в финальных стадиях мундиалей 19 поединков и отличился 15 голами. Он помог Бразилии дойти до финала на ЧМ-1998, перед которым ощутил проблемы со здоровьем и не смог сыграть полную силу. А вот на ЧМ-2002 Роналдо был в полном порядке, забил 8 мячей, став лучшим бомбардиром турнира, и помог «селесао» взять очередное чемпионство. Всего в сборной Бразилии Роналдо сыграл 98 матчей, в которых забил 62 мяча.

Его клубная карьера была связана с выступлениями за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Практически везде он являлся звездой первой величины, однако играл удачно отнюдь не всегда, так как перманентно испытывал проблемы со здоровьем, особенно с коленными суставами. Карьеру игрока Роналдо завершил в 2011 году, после чего стал функционером и инвестором. В частности, до 2025 года бразилец одномоментно имел акции в бразильском «Крузейро» и испанском «Вальядолиде», но в итоге предпочел уйти и оттуда, и оттуда, так как эти проекты под его фактическим руководством не демонстрировали больших успехов.

1. Мирослав Клозе – 16 голов

Гражданство: Германия

Сыграл на турнирах: 2002, 2006, 2010, 2014

Матчей на ЧМ: 24

Средняя результативность: 0,67

Getty Images/Global Images Ukraine

Мирослав Клозе, в отличие от Герда Мюллера, не забивал за «Баварию» в среднем почти по одному мячу за матч, хотя также показал в мюнхенском гранде выдающуюся результативность, однако именно этому уроженцу Польши удалось войти в историю в качестве самого результативного игрока финальных частей чемпионатов мира. Рекорд в 16 голов, установленный Клозе еще на ЧМ-2014, держится и до сих пор. Клозе играл и забивал на четырех чемпионатах мира, причем на каждом из них немцы брали медали: «бронзу» – в 2006-м и 2010-м, «серебро» – в 2002-м и наконец «золото» – в 2014-м. Именно после триумфа на мундиале в Бразилии Мирослав Клозе и завершил международную карьеру, оставаясь ориентиром для Месси, Мбаппе и многих других современных форвардов, продолжающих активные выступления.

Вершиной на клубном уровне для Клозе были выступления за «Баварию» и «Лацио». В стане римлян Мирослав и завершил карьеру в 2016 году. После того Клозе начал карьеру наставника. Он работал в тренерском штабе сборной Германии, был коучем юношей «Баварии», а также ассистентом у Ханси Флика в стане мюнхенцев, а в 2022-м начал самостоятельную карьеру тренера. Ныне Клозе возглавляет «Нюрнберг», который за два сезона пока так и не сумел вернуть в Бундеслигу.

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