КОСТЮК: «Хочу посвятить этот матч украинскому народу. Слава Украине!»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026:

– Марта, это исторический день. После стольких лет в Туре, сомнений, трудностей, травм – ты впервые в своей карьере вышла в полуфинал Grand Slam здесь, на Ролан Гаррос. Какие эмоции? Не плачь. А то я тоже заплачу.

– Сначала я хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элмной. У нас снова была очень тяжелая ночь в Украине, особенно в Киеве. Много погибших. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и их стойкости. Большое спасибо. Слава Украине.

Конечно, я также хочу отметить Элину и ее невероятное влияние на украинский теннис, на украинцев, на меня и на всех, кто смотрит. Она невероятный боец, и я очень рада, что вышла в полуфинал. И еще раз хочу поблагодарить ее за этот потрясающий матч.

– Я знаю, что сейчас очень много эмоций, но, как ты упомянула, Элина делает так много для украинского тенниса. Вы, кстати, играли друг против друга, когда тебе еще былоа 16 лет на Australian Open. Но это впервые в истории Открытой эры, когда украинская теннисистка выходит в полуфинал Ролан Гаррос – и это ты, Марта. Если можно, вернемся немного к матчу. Это был очень упорный поединок. Она – невероятная чемпионка, и ты тоже. Ты подходила к матчу с большой серией побед – это твоя 17-я победа подряд на грунте. Ты в потрясающей форме. Но особенно я заметила, насколько агрессивно ты играла, особенно в третьем сете, как глубоко ты входила в корт. Ты почувствовала, что именно это в итоге принесло тебе победу?

– Да, в начале третьего сета я проиграла одно очко и посмотрела на Сандру – она была очень-очень злая. Я редко вижу ее такой. И я подумала: «Окей, вот что мне нужно делать». Я очень рада, что нашла способ. Первые два сета были очень сложными. Думаю, я была недостаточно агрессивной. Потом я нашла ритм, было сложно. Но я очень счастлива, что осталась верна этому плану. Я думала: как я хочу играть, если хочу выиграть здесь турнир? И это был ответ, и он сработал.

– Ты только что упомянула победу на турнире. Когда Ига Свентек здесь выигрывала, у нее тоже была серия из 17 побед подряд. В любом случае в субботу будет новая чемпионка. Кто-то впервые поднимет трофей Сюзанн Ленглен. Это можешь быть ты, правда?

– Я все еще думаю, что это очень далеко. Мне еще нужно сыграть два матча. В полуфинале я играю с Мирой. Поэтому я с нетерпением жду четверга. Надеюсь, вы придете и поддержите меня.

– И напоследок: ты, безусловно, невероятная теннисная чемпионка. Ты еще и потрясающая гимнастка. Я была с тобой в Мадриде, когда ты выиграла трофей и сделала заднее сальто. Уже начинаешь тренироваться на всякий случай перед субботой?

– В Мадриде я тренировалась за день до финала. Здесь мне уже не нужно тренироваться – я делала это всего месяц назад. Но я дала обещание, что сделаю это еще только один раз – когда выиграю Grand Slam. И все.

– Что ж, мы с нетерпением ждем этого момента.

– И я хочу сказать еще одну очень важную вещь. Думаю, это важно и для меня, и для Элины. У нас обеих есть фонды, которые поддерживают теннис в Украине. Поэтому я буду очень благодарна, если вы пожертвуете и поможете поддержать украинский теннис. Большое спасибо.

