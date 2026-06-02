Элина Свитолина – Марта Костюк. Дерби, достойное финала. Видеообзор матча

2 июня прошел матч 1/4 финала Открытого чемпионате Франции 2026 между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

Костюк в трех сетах переиграла Свитолину со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Марта во второй раз в трех очных противостояниях одолела Элину.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В своем дебютном полуфинале Grand Slam Костюк поборется с Миррой Андреевой.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Марта Костюк (Украина) [15] – 3:6, 6:2, 2:6

Видеообзор матча

ВИДЕО. Топовый розыгрыш от Свитолиной и Костюк в седьмом гейме третьего сета

Kostyuk with the great defensive skills but Svitolina with the perfect finish at the net 🤌 #RolandGarros pic.twitter.com/8Y1tD12kfA — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

ВИДЕО. Суперпоинт от украинок в шестом гейме первого сета

Some magic from Marta on her way to claiming the first set over Svitolina ✨#RolandGarros pic.twitter.com/pToTDgQkz0 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

ВИДЕО. Элина и Марта перед выходом на корт