Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Марта Костюк. Дерби, достойное финала. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
02 июня 2026, 16:09 |
4599
1

Элина Свитолина – Марта Костюк. Дерби, достойное финала. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2026

02 июня 2026, 16:09 |
4599
1 Comments
Элина Свитолина – Марта Костюк. Дерби, достойное финала. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июня прошел матч 1/4 финала Открытого чемпионате Франции 2026 между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.

Костюк в трех сетах переиграла Свитолину со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Марта во второй раз в трех очных противостояниях одолела Элину.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В своем дебютном полуфинале Grand Slam Костюк поборется с Миррой Андреевой.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [7] – Марта Костюк (Украина) [15] – 3:6, 6:2, 2:6

Видеообзор матча

ВИДЕО. Топовый розыгрыш от Свитолиной и Костюк в седьмом гейме третьего сета

ВИДЕО. Суперпоинт от украинок в шестом гейме первого сета

ВИДЕО. Элина и Марта перед выходом на корт

По теме:
КОСТЮК: «Хочу посвятить этот матч украинскому народу. Слава Украине!»
Костюк в борьбе. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2026
Рафаэль Ходар – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Марта Костюк теннисные видеообзоры Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо усилилось украинский голкипером
Футбол | 02 июня 2026, 15:17 10
Динамо усилилось украинский голкипером
Динамо усилилось украинский голкипером

Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь продолжит карьеру в составе киевского клуба

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02 июня 2026, 06:23 2
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала

Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00

«Это добавит давления». Экс-шестая ракетка мира – об украинском дерби на РГ
Теннис | 02.06.2026, 13:02
«Это добавит давления». Экс-шестая ракетка мира – об украинском дерби на РГ
«Это добавит давления». Экс-шестая ракетка мира – об украинском дерби на РГ
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 02.06.2026, 07:10
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 02.06.2026, 06:44
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
немає слів як шкода Елінку але переміг сильшіший що й потрібно для конкуренції за трофей
Ответить
0
Популярные новости
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 15
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 2
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 16
Бокс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем