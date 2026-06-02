Элина Свитолина – Марта Костюк. Дерби, достойное финала. Видеообзор матча
2 июня прошел матч 1/4 финала Открытого чемпионате Франции 2026 между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк.
Костюк в трех сетах переиграла Свитолину со счетом 6:2, 2:6, 6:3. Марта во второй раз в трех очных противостояниях одолела Элину.
В своем дебютном полуфинале Grand Slam Костюк поборется с Миррой Андреевой.
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [7] – Марта Костюк (Украина) [15] – 3:6, 6:2, 2:6
ВИДЕО. Топовый розыгрыш от Свитолиной и Костюк в седьмом гейме третьего сета
Kostyuk with the great defensive skills but Svitolina with the perfect finish at the net 🤌 #RolandGarros pic.twitter.com/8Y1tD12kfA— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026
ВИДЕО. Суперпоинт от украинок в шестом гейме первого сета
Some magic from Marta on her way to claiming the first set over Svitolina ✨#RolandGarros pic.twitter.com/pToTDgQkz0— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026
ВИДЕО. Элина и Марта перед выходом на корт
Friendship >>> #RolandGarros pic.twitter.com/NqiOd2rPac— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026
