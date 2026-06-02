  Костюк в борьбе. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2026
02 июня 2026, 16:03
На Открытом чемпионате Франции 2026 определена первая полуфинальная пара в женском одиночном разряде.

Марта Костюк (WTA 15) выиграла украинское дерби у Элины Свитолины (WTA 7) и впервые в карьере прошла в полуфинал турнира Grand Slam. Марта также установила национальный рекорд, став первой украинкой, которой удалось добраться до этой стадии на Ролан Гаррос.

В полуфинале РГ-2026 Марта поборется с «нейтральной» Миррой Андреевой (WTA 8), которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Сорану Кырстю (Румыния, WTA 18).

Костюк ранее дважды играла с Андреевой, оба раза – в 2026 году. В январе Марта прошла Мирру в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене, а в апреле выиграла у нее в финале WTA 1000 в Мадриде.

Встреча Костюк и Андреевой состоится 4 июня. Время начала игры будет определено позднее.

3 числа на Ролан Гаррос пройдут матчи 1/4 финала в верхней части сетки: Арина Соболенко – Диана Шнайдер, Анна Калинская – Майя Хвалиньская.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [7] – Марта Костюк [15] – 3:6, 6:2, 2:6
Мирра Андреева [8] – Сорана Кырстя [18] – 6:0, 6:3

Костюк добре знає як перемагати Андрєєву, треба це ще раз зробити 
Всього два прапори залишилися в турнірі, треба позбуватися пустишок, щоб фінал не ганьбився безпрапорністю)))
Треба порвати рашняву страшилку!
