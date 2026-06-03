Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский удивил дерзким заявлением о Костюке после победы Динамо
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 15:57 | Обновлено 03 июня 2026, 16:49
1056
6

Шовковский удивил дерзким заявлением о Костюке после победы Динамо

Триумф киевского клуба в Кубке Украины вызвал неоднозначные эмоции у бывшего тренера

03 июня 2026, 15:57 | Обновлено 03 июня 2026, 16:49
1056
6 Comments
Шовковский удивил дерзким заявлением о Костюке после победы Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский остался недоволен поведением нынешнего наставника команды Игоря Костюка после победы в Кубке Украины:

«Можно говорить многое, но мы должны понимать: любое место для «Динамо», кроме первого, считается плохим результатом. Важно понимать, что команда заняла четвертое место, и это очень неудачный результат.

Это недоработка как тренерского штаба, так и игроков. Я не могу обойти некоторые вещи, которые произошли. Во-первых, я поздравил команду с завоеванием Кубка и его возвращением в Киев.

Это приятный результат и результат работы всех игроков, людей, которые находятся в клубе. И руководство приложило к этому свою руку.

При этом хочется поблагодарить руководство, что сразу после игры они позвонили и поздравили меня с Кубком, потому что непосредственно я и тренерский штаб приложили к этому много усилий.

Они умеют видеть не только результат, но и путь, который мы прошли. Суркис это подчеркнул и сказал мне лично, в отличие от главного тренера, который просто сказал: «Мы это сделали».

Это небольшая заслуга главного тренера (Игоря Костюка) – обыграть три команды ПФЛ. Это как раз подчеркивает этические условия, его отношение и видение», – сказал Шовковский.

По теме:
Экс-игрок Шахтера и сборной Украины оказался не нужен клубу УПЛ
Из Турции в Грецию. Все клубы, за которые играл и забивал Александр Зубков
Гендиректор Ворсклы: «История с переходом Крупского все еще очень мутная»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Костюк Игорь Суркис
Николай Тытюк Источник: Пряма червона
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Футбол | 03 июня 2026, 07:25 7
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию

«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»

Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Футбол | 03 июня 2026, 10:59 11
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию

Антошин встал на защиту Родины

Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2026, 00:19
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Теннис | 03.06.2026, 14:09
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Футбол | 03.06.2026, 15:05
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не надо было выносить в публичную плоскость, хотя по сути он прав. 
до Шовковского все эксперты говорили, что с таким составом выиграть чемпионат не возможно. А украинские тренеры в принципе ни на что не способны, тем более "динамовские сердца".
за два сезона Шовковский выиграл чемпионство с большим отрывом, один кубок проиграл в серии пенальти, второй фактически выиграл, выбив Шахтер. Выдал серию без поражений, ставшую реккордом УПЛ, больше 40 матчей. И на равных играл с Шахтером, у которого состав в разы дороже.
Но после первого же кризиса, в который угодила команда, его выгнали. При том, что он попал в ситуацию, когда команда была практически лишена тренеировочного процесса, а травмы лишили его возможности ротировать состав. В добавок после чемпионскго сезона Суркис продал Ваната и не купил никого (Шола, Тиаре и Бленуце были куплены, когда чемпионат уже начался).  Плюс очевидно заказная кампания в прессе, когда команда еще шла без поражений, а после каждого тура только и разговоров было: когда уволят Шовковского.
Ответить
+3
Надіюсь всім зрозуміло, що через Шовковського просрали чемпіонат
Ответить
+2
Так це він розпочав ці всі провали
Ответить
0
Подивимося як вони в подальшому будуть кульгувати реаліями куєвськими...
Ответить
0
Удивительно, как тот, который провалил половину сезона, что-то высказывает тому, который вытягивает клуб из пропасти.
Ответить
0
розкажу про це сьогодні суркісу радником якого є сашо
не можна отак публічно критикувати свого колегу
тим більше коли ви обидва працюєте в одному звіринцю
Ответить
-1
Популярные новости
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 4
Бокс
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 102
Теннис
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
02.06.2026, 08:29 19
Бокс
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
03.06.2026, 10:22 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем