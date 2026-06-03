Шовковский удивил дерзким заявлением о Костюке после победы Динамо
Триумф киевского клуба в Кубке Украины вызвал неоднозначные эмоции у бывшего тренера
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский остался недоволен поведением нынешнего наставника команды Игоря Костюка после победы в Кубке Украины:
«Можно говорить многое, но мы должны понимать: любое место для «Динамо», кроме первого, считается плохим результатом. Важно понимать, что команда заняла четвертое место, и это очень неудачный результат.
Это недоработка как тренерского штаба, так и игроков. Я не могу обойти некоторые вещи, которые произошли. Во-первых, я поздравил команду с завоеванием Кубка и его возвращением в Киев.
Это приятный результат и результат работы всех игроков, людей, которые находятся в клубе. И руководство приложило к этому свою руку.
При этом хочется поблагодарить руководство, что сразу после игры они позвонили и поздравили меня с Кубком, потому что непосредственно я и тренерский штаб приложили к этому много усилий.
Они умеют видеть не только результат, но и путь, который мы прошли. Суркис это подчеркнул и сказал мне лично, в отличие от главного тренера, который просто сказал: «Мы это сделали».
Это небольшая заслуга главного тренера (Игоря Костюка) – обыграть три команды ПФЛ. Это как раз подчеркивает этические условия, его отношение и видение», – сказал Шовковский.
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до Шовковского все эксперты говорили, что с таким составом выиграть чемпионат не возможно. А украинские тренеры в принципе ни на что не способны, тем более "динамовские сердца".
за два сезона Шовковский выиграл чемпионство с большим отрывом, один кубок проиграл в серии пенальти, второй фактически выиграл, выбив Шахтер. Выдал серию без поражений, ставшую реккордом УПЛ, больше 40 матчей. И на равных играл с Шахтером, у которого состав в разы дороже.
Но после первого же кризиса, в который угодила команда, его выгнали. При том, что он попал в ситуацию, когда команда была практически лишена тренеировочного процесса, а травмы лишили его возможности ротировать состав. В добавок после чемпионскго сезона Суркис продал Ваната и не купил никого (Шола, Тиаре и Бленуце были куплены, когда чемпионат уже начался). Плюс очевидно заказная кампания в прессе, когда команда еще шла без поражений, а после каждого тура только и разговоров было: когда уволят Шовковского.
не можна отак публічно критикувати свого колегу
тим більше коли ви обидва працюєте в одному звіринцю