Шовковский удивил дерзким заявлением о Костюке после победы Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский остался недоволен поведением нынешнего наставника команды Игоря Костюка после победы в Кубке Украины:

«Можно говорить многое, но мы должны понимать: любое место для «Динамо», кроме первого, считается плохим результатом. Важно понимать, что команда заняла четвертое место, и это очень неудачный результат.

Это недоработка как тренерского штаба, так и игроков. Я не могу обойти некоторые вещи, которые произошли. Во-первых, я поздравил команду с завоеванием Кубка и его возвращением в Киев.

Это приятный результат и результат работы всех игроков, людей, которые находятся в клубе. И руководство приложило к этому свою руку.

При этом хочется поблагодарить руководство, что сразу после игры они позвонили и поздравили меня с Кубком, потому что непосредственно я и тренерский штаб приложили к этому много усилий.

Они умеют видеть не только результат, но и путь, который мы прошли. Суркис это подчеркнул и сказал мне лично, в отличие от главного тренера, который просто сказал: «Мы это сделали».

Это небольшая заслуга главного тренера (Игоря Костюка) – обыграть три команды ПФЛ. Это как раз подчеркивает этические условия, его отношение и видение», – сказал Шовковский.