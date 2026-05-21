21 мая 2026, 10:41 |
Суркис обратился к Шовковскому после победы Динамо в Кубке Украины

Президент киевского клуба поблагодарил известного тренера за успешный матч против «Шахтера»

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поблагодарил бывшего главного тренера «бело-синих» Александра Шовковского после победы команды в финале Кубка Украины:

– Вы сказали о том, что сезон неудачный. Выигрыш Кубка делает этот сезон лучше, или же позиция в чемпионате все равно заставляет говорить о том, что что-то не так...

– Трофей – это трофей, это история. Ребята его завоевали, и я очень благодарен всем. В том числе и Александру Шовковскому, потому что победа над «Шахтером» – это был путь в финал.

Поэтому я ему очень благодарен: он обыграл в Киеве «Шахтер», очень тяжелым был тот матч, а теперь мы поставили жирную точку, – сказал Суркис.

На стадии 1/8 финала киевская команда одолела донецкий «Шахтер» со счетом 2:1. В решающем противостоянии 20 мая подопечные Игоря Костюка одолели «Чернигов» (3:1) и стали обладателями трофея.

кубок этот фактически взял Шовковский, когда выбил Шахтер. Костюку уже оставалось пройти два клуба из пердива.
И того Шовковский за два сезона взял чемпионство и кубок. Еще один кубок проиграл в серии пенальти, по лотерее. 
