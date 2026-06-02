Выбор Лопетеги. Сборная Катара объявила состав на чемпионат мира 2026

02 июня 2026, 14:59 | Обновлено 02 июня 2026, 15:11
Испанский тренер попытается сотворить чудо на турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Катара во главе с испанским тренером Хуленом Лопетеги объявила состав на чемпионат мира 2026.

Национальная команда подходит к мундиалю без звездных имен, вызвав почти всех игроков из местной лиги.

Катар лишь во второй раз в истории примет участие в чемпионате мира. Дебют сборной состоялся в 2022 году, когда страна играла на турнире в качестве хозяина.

Несмотря на статус хозяев, катарцы без шансов вылетели уже на групповом этапе, уступив Эквадору (0:2), Нидерландам (0:2) и Сенегалу (1:3).

На предстоящем турнире Катар сыграет в группе В против Боснии и Герцеговины, Канады и Швейцарии.

Состав сборной Катара на ЧМ-2026:

Вратари: Махмуд Абунада («Аль-Райян»), Салах Закария («Аль-Духаиль»), Мешаль Баршам («Аль-Садд»).

Защитники: Педру Мигел, Буалем Хухи (оба – «Аль-Садд»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Иса Лайе, Аль-Хашми Аль-Хуссейн (оба – «Аль-Араби»), Аюб Аль-Уи («Аль-Гарафа»), Хомам Ахмед («Культураль Леонеса»), Султан Аль-Брак («Аль-Духаиль»).

Полузащитники: Джасем Габер, Абдулазиз Хатем (оба – «Аль-Райян»), Карим Будаиф («Аль-Духаиль»), Ахмед Фатхи («Аль-Араби»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Мохамед Аль-Маннаи («Аль-Шамаль»).

Нападающие: Ахмед Алааельдин («Аль-Райян»), Эдмилсон Жуниор («Аль-Духаиль»), Мохамед Мунтари, Ахмед Аль-Ганехи (оба – «Аль-Гарафа»), Хассан Аль-Хайдос, Акрам Афиф (оба – «Аль-Садд»), Юсеф Абдурисаг («Аль-Вакра»), Альмоез Али, Тахсин Джамшид (оба – «Аль-Духаиль»).

