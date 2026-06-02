Впервые за 16 лет. Парагвай назвал состав на ЧМ: взяли игрока с болот
Густаво Альфаро выбрал список из 26 игроков
Сборная Парагвая по футболу, которую возглавляет опытный аргентинский специалист Густаво Альфаро, объявила заявку на предстоящий чемпионат мира 2026 года.
Латиноамериканская команда примет участие в своем девятом мундиале, вернувшись после 16-летнего отсутствия.
Лучшим результатом сборной на чемпионатах мира остается выход в 1/4 финала в 2010 году. Тогда на пути к сенсации встала Испания, которой парагвайцы уступили (0:1).
Подопечные Альфаро сыграют на ЧМ-2026 в группе D против Турции, США и Австралии.
Заявка сборной Парагвая на ЧМ-2026:
Вратари: Гатито Фернандес («Серро Портеньо»), Орландо Гилл («Сан-Лоренсо»), Гастон Ольвейра («Олимпия»).
Защитники: Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Хуан Хосе Касерес («Динамо» Москва), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Хосе Канселес («Ланус»), Александро Майдана («Тальерес»).
Полузащитники: Мигель Альмирон, Матиас Галарса (оба – «Атланта Юнайтед»), Каку («Аль-Айн»), Андрес Кубас («Ванкувер Уайткэпс»), Рамон Соса, Маурисио (оба – «Палмейрас»), Диего Гомес («Брайтон»), Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо Сити»).
Нападающие: Антонио Санабрия («Кремонезе»), Хулио Энсисо («Страсбург»), Габриэль Авалос («Индепендьенте»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавия»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Густаво Кабальеро («Портсмут»).
