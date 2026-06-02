Впервые за 16 лет. Парагвай назвал состав на ЧМ: взяли игрока с болот

Сборная Парагвая по футболу, которую возглавляет опытный аргентинский специалист Густаво Альфаро, объявила заявку на предстоящий чемпионат мира 2026 года.

Латиноамериканская команда примет участие в своем девятом мундиале, вернувшись после 16-летнего отсутствия.

Лучшим результатом сборной на чемпионатах мира остается выход в 1/4 финала в 2010 году. Тогда на пути к сенсации встала Испания, которой парагвайцы уступили (0:1).

Подопечные Альфаро сыграют на ЧМ-2026 в группе D против Турции, США и Австралии.

Заявка сборной Парагвая на ЧМ-2026:

Вратари: Гатито Фернандес («Серро Портеньо»), Орландо Гилл («Сан-Лоренсо»), Гастон Ольвейра («Олимпия»).

Защитники: Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Хуан Хосе Касерес («Динамо» Москва), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Хосе Канселес («Ланус»), Александро Майдана («Тальерес»).

Полузащитники: Мигель Альмирон, Матиас Галарса (оба – «Атланта Юнайтед»), Каку («Аль-Айн»), Андрес Кубас («Ванкувер Уайткэпс»), Рамон Соса, Маурисио (оба – «Палмейрас»), Диего Гомес («Брайтон»), Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо Сити»).

Нападающие: Антонио Санабрия («Кремонезе»), Хулио Энсисо («Страсбург»), Габриэль Авалос («Индепендьенте»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавия»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Густаво Кабальеро («Портсмут»).