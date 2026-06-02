С лидером атак Ман Сити. Африканская сборная объявила состав на ЧМ-2026

Сборная Ганы под руководством Карлуша Кейруша объявила заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Африканская команда может похвастаться такими известными игроками, как Томас Парти из «Вильярреала», Иньяки Уильямс из «Атлетика» Бильбао и главная звезда – Антуан Семеньо из «Манчестер Сити».

Самым слабым звеном в составе сборной выглядит вратарская линия, поскольку среди вызванных игроков нет голкиперов из топ-клубов.

Гана примет участие в своем пятом чемпионате мира в истории. Лучшего результата африканская сборная добилась на мундиале 2010 года, когда дошла до четвертьфинала, где уступила Уругваю в серии пенальти.

По итогам жеребьевки сборная Ганы сыграет в группе L на чемпионате мира 2026 года. Соперниками команды Кейруша станут Панама, Англия и Хорватия.

Заявка сборной Ганы на ЧМ-2026:

Вратари: Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»), Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»).

Защитники: Алиду Сейду («Ренн»), Йонас Аджетей («Вольфсбург»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Гидеон Менса, Марвен Сенайя (оба – «Осер»), Абдул Рахман Баба (ПАОК), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Коджо Пепра Оппонг («Ницца»), Деррик Луккассен («Пафос»).

Полузащитники: Калеб Йиренки («Норшелланн»), Томас Парти («Вильярреал»), Абдул Фатаву («Лестер»), Кваси Сибо («Овьедо»), Элиша Овусу («Осер»), Огастин Боакье («Сент-Этьен»).

Нападающие: Джордан Айю («Лестер»), Брэндон Томас-Асанте («Ковентри Сити»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Кристофер Бонсу Баа («Аль-Кадисия»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Камалдин Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Принс Квабена Аду («Виктория» Пльзень).