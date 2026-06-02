Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С лидером атак Ман Сити. Африканская сборная объявила состав на ЧМ-2026
Чемпионат мира
02 июня 2026, 12:39 | Обновлено 02 июня 2026, 13:26
321
0

С лидером атак Ман Сити. Африканская сборная объявила состав на ЧМ-2026

Карлуш Кейруш во главе сборной Ганы сделал свой выбор

02 июня 2026, 12:39 | Обновлено 02 июня 2026, 13:26
321
0
С лидером атак Ман Сити. Африканская сборная объявила состав на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ганы под руководством Карлуша Кейруша объявила заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Африканская команда может похвастаться такими известными игроками, как Томас Парти из «Вильярреала», Иньяки Уильямс из «Атлетика» Бильбао и главная звезда – Антуан Семеньо из «Манчестер Сити».

Самым слабым звеном в составе сборной выглядит вратарская линия, поскольку среди вызванных игроков нет голкиперов из топ-клубов.

Гана примет участие в своем пятом чемпионате мира в истории. Лучшего результата африканская сборная добилась на мундиале 2010 года, когда дошла до четвертьфинала, где уступила Уругваю в серии пенальти.

По итогам жеребьевки сборная Ганы сыграет в группе L на чемпионате мира 2026 года. Соперниками команды Кейруша станут Панама, Англия и Хорватия.

Заявка сборной Ганы на ЧМ-2026:

Вратари: Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»), Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»).

Защитники: Алиду Сейду («Ренн»), Йонас Аджетей («Вольфсбург»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Гидеон Менса, Марвен Сенайя (оба – «Осер»), Абдул Рахман Баба (ПАОК), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Коджо Пепра Оппонг («Ницца»), Деррик Луккассен («Пафос»).

Полузащитники: Калеб Йиренки («Норшелланн»), Томас Парти («Вильярреал»), Абдул Фатаву («Лестер»), Кваси Сибо («Овьедо»), Элиша Овусу («Осер»), Огастин Боакье («Сент-Этьен»).

Нападающие: Джордан Айю («Лестер»), Брэндон Томас-Асанте («Ковентри Сити»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Кристофер Бонсу Баа («Аль-Кадисия»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Камалдин Сулемана («Аталанта»), Эрнест Нуама («Лион»), Принс Квабена Аду («Виктория» Пльзень).

По теме:
Впервые за 16 лет. Парагвай назвал состав на ЧМ: взяли игрока с болот
Луис Диас на высоте. Колумбия и Канада одержали победы перед стартом ЧМ
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 2 июня. Смотреть онлайн LIVE
заявка ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира сборная Ганы по футболу Карлуш Кейруш
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01 июня 2026, 20:39 3
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб

Украинец готов присоединиться к Трабзонспору

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02 июня 2026, 08:29 13
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика

Соперником должен стать Агит Кабайел

Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2026, 11:20
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02.06.2026, 06:23
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим
Футбол | 02.06.2026, 13:51
Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим
Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем