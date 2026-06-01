Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан получил вызов. Состав сборной Алжира на чемпионат мира 2026
Чемпионат мира
01 июня 2026, 17:14 | Обновлено 01 июня 2026, 17:29
417
0

Зидан получил вызов. Состав сборной Алжира на чемпионат мира 2026

Сын звездного игрока поедет на свой первый мундиаль

01 июня 2026, 17:14 | Обновлено 01 июня 2026, 17:29
417
0
Зидан получил вызов. Состав сборной Алжира на чемпионат мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Алжира объявила окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех странах с 11 июня по 19 июля.

Впервые на мундиаль отправится сын легендарного француза Зинедина Зидана – Лука Зидан, получивший вызов в состав африканской сборной.

Среди звездных игроков присутствуют Райан Аит-Нури из «Манчестер Сити», Рами Бенсебаини из дортмундской «Боруссии» и Рияд Марез из «Аль-Ахли» Джидда.

Сборная Алжира сыграет на ЧМ-2026 против Аргентины, Иордании и Австрии в группе J.

Всего Алжир четыре раза принимал участие в чемпионатах мира. Лучшего результата команда добилась в 2014 году, когда вышла в 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону – Германии (1:2).

Заявка сборной Алжира на ЧМ-2026:

Вратари: Лука Зидан («Гранада»), Уссама Бенбут («УСМ Алжир»), Мелвин Мастиль («Стад Ньон»), Абделлатиф Рамдан («МК Алжир»).

Защитники: Рафик Белгали («Верона»), Самир Шерги («Париж»), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити»), Жауэн Аджам («Янг Бойз»), Аисса Манди («Лилль»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд), Зинеддин Белаид («ЖС Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс»).

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль»), Хишам Будауи («Ницца»), Уссем Ауар («Аль-Иттихад»), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт), Ибрагим Маза («Байер»), Ясин Титрауи («Шарлеруа»), Рамиз Зерруки («Твенте»).

Нападающие: Мохамед Амура («Вольфсбург»), Надир Бенбуали («Дьер»), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль»), Фарес Геджемис («Фрозиноне»), Амин Гуири («Марсель»), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд»), Рияд Марез («Аль-Ахли» Джидда).

По теме:
Сборная-дебютант чемпионата мира объявила состав на предстоящий турнир
Сборная Саудовской Аравии назвала состав на ЧМ-2026: всего один легионер
Заявка Эквадора на ЧМ-2026. Конкурент Забарного среди вызванных
заявка ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира сборная Алжира по футболу Лука Зидан
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман
Футбол | 01 июня 2026, 17:08 0
Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман
Барселона продает своего звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман

Каталонцы нашли деньги на зарплату для Бернарду Силвы

Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Футбол | 01 июня 2026, 10:57 10
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье

Житомирский клуб не вел переговоры о трансфере защитника сборной Украины

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01.06.2026, 08:25
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01.06.2026, 10:31
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем