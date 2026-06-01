Зидан получил вызов. Состав сборной Алжира на чемпионат мира 2026

Сборная Алжира объявила окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в трех странах с 11 июня по 19 июля.

Впервые на мундиаль отправится сын легендарного француза Зинедина Зидана – Лука Зидан, получивший вызов в состав африканской сборной.

Среди звездных игроков присутствуют Райан Аит-Нури из «Манчестер Сити», Рами Бенсебаини из дортмундской «Боруссии» и Рияд Марез из «Аль-Ахли» Джидда.

Сборная Алжира сыграет на ЧМ-2026 против Аргентины, Иордании и Австрии в группе J.

Всего Алжир четыре раза принимал участие в чемпионатах мира. Лучшего результата команда добилась в 2014 году, когда вышла в 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону – Германии (1:2).

Заявка сборной Алжира на ЧМ-2026:

Вратари: Лука Зидан («Гранада»), Уссама Бенбут («УСМ Алжир»), Мелвин Мастиль («Стад Ньон»), Абделлатиф Рамдан («МК Алжир»).

Защитники: Рафик Белгали («Верона»), Самир Шерги («Париж»), Райан Аит-Нури («Манчестер Сити»), Жауэн Аджам («Янг Бойз»), Аисса Манди («Лилль»), Рами Бенсебаини («Боруссия» Дортмунд), Зинеддин Белаид («ЖС Кабилия»), Ашреф Абада («УСМ Алжир»), Мохамед Амин Тугай («Эсперанс»).

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль»), Хишам Будауи («Ницца»), Уссем Ауар («Аль-Иттихад»), Фарес Шаиби («Айнтрахт» Франкфурт), Ибрагим Маза («Байер»), Ясин Титрауи («Шарлеруа»), Рамиз Зерруки («Твенте»).

Нападающие: Мохамед Амура («Вольфсбург»), Надир Бенбуали («Дьер»), Адиль Бульбина («Аль-Духаиль»), Фарес Геджемис («Фрозиноне»), Амин Гуири («Марсель»), Анис Хадж Мусса («Фейеноорд»), Рияд Марез («Аль-Ахли» Джидда).