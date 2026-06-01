  4. Сборная-дебютант чемпионата мира объявила состав на предстоящий турнир
01 июня 2026, 16:48 | Обновлено 01 июня 2026, 17:13
Сборная-дебютант чемпионата мира объявила состав на предстоящий турнир

Ирак выбрал 26 лучших игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ирака объявила заявку из 26 футболистов на предстоящий чемпионат мира, который станет для команды дебютным мундиалем.

Пробиться на чемпионат мира 2026 сборная Ирака смогла благодаря победе в плей-офф над Боливией (2:1).

На историческом чемпионате мира, который примут сразу три страны, Ирак сыграет в группе I против Франции, Сенегала и Норвегии.

Заявка сборной Ирака на ЧМ-2026:

Вратари: Джалал Хассан («Аль-Завра»), Фахад Талиб («Аль-Талаба»), Ахмед Басиль («Аль-Шорта»).

Защитники: Ребин Сулака («Порт»), Манаф Юнис, Ахмед Яхья, Мустафа Саадун (все — «Аль-Шорта»), Мерхас Доски («Виктория» Пльзень), Хусейн Али («Погонь» Щецин), Заид Тахсин («Пахтакор»), Франс Путрос («Персиб» Бандунг), Акам Хашим («Аль-Завра»).

Полузащитники: Ибрагим Байеш («Аль-Дхафра»), Амир Аль-Аммари («Краковия»), Али Джасим («Аль-Наджма»), Юссеф Амин (АЕК Ларнака), Зидан Икбал («Утрехт»), Марко Фарджи («Венеция»), Кевин Якоб (АГФ), Аймар Шер («Сарпсборг 08»), Заид Исмаил («Аль-Талаба»), Ахмед Касем («Нэшвилл»).

Нападающие: Аймен Хусейн («Аль-Карма»), Моханад Али («Дибба»), Али Аль-Хамади («Лутон Таун»), Али Юсиф («Аль-Талаба»).

Редакція, будь ласка, перевіряйте інформацію. Збірна Ірака — НЕ дебютант чемпіонатів світу. Я дуже добрепамʼятаю, що на моєму улюбленому чемпіонаті світу 1986 року збірна Іраку уже грала, а ШІ підказує, що там вона програла всі 3 гри: Парагвай 0:1, Бельгія 1:2, Мексика 0:1.
