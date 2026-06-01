Сборная-дебютант чемпионата мира объявила состав на предстоящий турнир
Ирак выбрал 26 лучших игроков
Сборная Ирака объявила заявку из 26 футболистов на предстоящий чемпионат мира, который станет для команды дебютным мундиалем.
Пробиться на чемпионат мира 2026 сборная Ирака смогла благодаря победе в плей-офф над Боливией (2:1).
На историческом чемпионате мира, который примут сразу три страны, Ирак сыграет в группе I против Франции, Сенегала и Норвегии.
Заявка сборной Ирака на ЧМ-2026:
Вратари: Джалал Хассан («Аль-Завра»), Фахад Талиб («Аль-Талаба»), Ахмед Басиль («Аль-Шорта»).
Защитники: Ребин Сулака («Порт»), Манаф Юнис, Ахмед Яхья, Мустафа Саадун (все — «Аль-Шорта»), Мерхас Доски («Виктория» Пльзень), Хусейн Али («Погонь» Щецин), Заид Тахсин («Пахтакор»), Франс Путрос («Персиб» Бандунг), Акам Хашим («Аль-Завра»).
Полузащитники: Ибрагим Байеш («Аль-Дхафра»), Амир Аль-Аммари («Краковия»), Али Джасим («Аль-Наджма»), Юссеф Амин (АЕК Ларнака), Зидан Икбал («Утрехт»), Марко Фарджи («Венеция»), Кевин Якоб (АГФ), Аймар Шер («Сарпсборг 08»), Заид Исмаил («Аль-Талаба»), Ахмед Касем («Нэшвилл»).
Нападающие: Аймен Хусейн («Аль-Карма»), Моханад Али («Дибба»), Али Аль-Хамади («Лутон Таун»), Али Юсиф («Аль-Талаба»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
