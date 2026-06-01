Сборная Саудовской Аравии назвала состав на ЧМ-2026: всего один легионер

01 июня 2026, 15:51 | Обновлено 01 июня 2026, 15:52
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Саудовской Аравии назвала заявку из 26 футболистов на предстоящий чемпионат мира 2026, который пройде с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексика и Канада.

Состав арабской команды едва ли полностью составлен из игроков национального чемпионата. Лишь один футболист будет представлять французскую Лигу 1 – это Сауд Абдулхамид из «Ланса».

Сборная Саудовской Аравии примет участие в седьмом чемпионате мира в своей истории. Лучшего результата команда добилась на мундиале 1994, когда дошла до 1/8 финала, где уступила сборной Швеции (1:3).

На чемпионате мира 2026 года саудовцы выступят в группе H, где их соперниками станут Испания, Кабо-Верде и Уругвай.

Заявка сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2026:

Вратари: Ахмед Аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).

Защитники: Сауд Абдулхамид («Ланс»), Абдулела Аль-Амри, Хассан Кадеш (оба – «Аль-Иттихад»), Джехад Такри, Мохаммед Абу Аль-Шамат (оба – «Аль-Кадисия»), Хассан Аль-Тамбакти, Али Алавджами, Мотеб Аль-Харби (все – «Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Бушал («Аль-Наср»).

Полузащитники: Зияд Аль-Джохани («Аль-Ахли»), Нассер Аль-Давсари, Мохамед Канно, Салим Аль-Давсари (все – «Аль-Хиляль»), Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Наср»), Алаа Аль-Хаджи («Неом СК»), Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Кадисия»).

Нападающие: Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Абдулла Аль-Хамдан, Айман Яхья (оба – «Аль-Наср»), Салех аль-Шехри, Халид Аль-Ганнам (оба – «Аль-Иттихад»), Султан Мадаш («Аль-Хиляль»).

