  Заявка Эквадора на ЧМ-2026. Конкурент Забарного среди вызванных
01 июня 2026, 14:03 | Обновлено 01 июня 2026, 14:05
Защитник Уильям Пачо из ПСЖ вошел в заявку

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Эквадора объявила окончательную заявку на чемпионат мира 2026, который пройдет в трех странах с 11 июня по 19 июля.

Громкими именами в списке из 26 игроков стали Пьеро Инкапье из «Арсенала», Вильям Пачо из ПСЖ и Мойсес Кайседо из «Челси».

Эквадор примет участие в своем пятом мундиале в истории. Лучшим результатом сборной является выход в 1/8 финала чемпионата мира 2006 года, где она уступила Англии (0:1).

На предстоящем чемпионате мира Эквадор сыграет в группе Е против сборных Кюрасао, Германии и Кот-д'Ивуара.

Заявка сборной Эквадора на ЧМ-2026:

Вратари: Эрнан Галиньес («Уракан»), Моисес Рамирес («АЕК Кифисия»), Гонсало Валье («ЛДУ Кито»).

Защитники: Пьеро Инкапье («Арсенал»), Вильям Пачо (ПСЖ), Первис Эступиньян («Милан»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Джоэль Ордоьнес («Брюгге»), Джексон Порозо («Тихуана»), Ангело Пресиадо («Атлетико Минейро»).

Полузащитники: Моисес Кайседо («Челси»), Алан Франко («Атлетико Минейро»), Кендри Паес («Ривер Плейт»), Педро Вите («УНАМ Пумас»), Джорди Альсивар («Индепендьенте»), Денил Кастильо («Мидтьюлланд»), Яймар Медина («Генк»).

Нападающие: Эннер Валенсия («Пачука»), Гонсало Плата («Фламенго»), Алан Минда («Атлетико Минейро»), Джон Йебоа («Венеция»), Кевин Родригес («Юнион Сент-Жиллуаз»), Джорди Кайседо («Атлас»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Джереми Арева́ло («Штутгарт»).

