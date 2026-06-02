Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2026
2 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 7) и Мартой Костюк (WTA 15).
Свитолина и Костюк начнут поединок вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после игры Кырстя – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
Ранее Элина и Марта играли друг с другом дважды. В 2018 году Свитолина одержала победу на Australian Open, а в 2024 Костюк взяла реванш на WTA 1000 в Монреале.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Победительница поединка в полуфинале поборется либо против Сораны Кырсти, либо против Мирры Андреевой.
Свитолина проведет 15-й четвертьфинал на Grand Slam и шестой на Ролан Гаррос. Для Костюк это будет второй четвертьфинале на мейджорах и первый в Париже.
- Путь Свитолиной [7] к четвертьфиналу РГ-2026: Анна Бондар, Кейтлин Кеведо, Тамара Корпач, Белинда Бенчич
- Путь Костюк [15] к четвертьфиналу РГ-2026: Оксана Селехметьева, Кэти Волынец, Виктория Голубич, Ига Свентек
Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Eurosport 1, а также на сайте Sport.ua
Сетка Ролан Гаррос (решающие стадии)
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джастин Лонвейк вернется в Киев, чтобы пройти медосмотр и присоединиться к команде
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua