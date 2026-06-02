Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится украинское дерби между Элиной Свитолиной (WTA 7) и Мартой Костюк (WTA 15).

Свитолина и Костюк начнут поединок вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие после игры Кырстя – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

Ранее Элина и Марта играли друг с другом дважды. В 2018 году Свитолина одержала победу на Australian Open, а в 2024 Костюк взяла реванш на WTA 1000 в Монреале.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо против Сораны Кырсти, либо против Мирры Андреевой.

Свитолина проведет 15-й четвертьфинал на Grand Slam и шестой на Ролан Гаррос. Для Костюк это будет второй четвертьфинале на мейджорах и первый в Париже.

Путь Свитолиной [7] к четвертьфиналу РГ-2026 : Анна Бондар, Кейтлин Кеведо, Тамара Корпач, Белинда Бенчич

: Анна Бондар, Кейтлин Кеведо, Тамара Корпач, Белинда Бенчич Путь Костюк [15] к четвертьфиналу РГ-2026: Оксана Селехметьева, Кэти Волынец, Виктория Голубич, Ига Свентек

