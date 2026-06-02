Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос

2 июня, в четвертьфинале Ролан Гаррос, свою историческую битву проведут Элина Свитолина (WTA 7) и Марта Костюк (WTA 15).

Встреча начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Текущий сезон складывается хорошо, она показывает стабильные результаты, выиграла турниры в Окленде и Риме. Свитолина много раз говорила о том, что мечтает взять шлем, особенно Ролан Гаррос, предстоящий четвертьфинал станет для теннисистки здесь шестым, дальше она еще не проходила.

В Париже Элина прошла венгерку Анну Бондар – 3:6, 6:1, 7:6, потом прошла испанку Кеведо – 6:0, 6:4. Не было проблем в матче третьего круга, против немки Тамары Корпач – 6:2, 6:3. Свой последний матч спортсменка выиграла у крепкой и опытной швейцарки Белинды Бенчич – 4:6, 6:4, 6:0.

Марта Костюк

Для Марты этот сезон стал прорывом, она уже занимает самую высокую позицию в карьере, а после французского мейджора будет выше. Все отмечают, насколько сильнее спортсменка стала в психологическом плане, она не ломается при обидных неудачах, а пытается все контролировать. Костюк взяла титулы в Руане и Мадриде, на грунте она не проигрывала в текущем сезоне.

Теннисистка начала здесь с победы над «нейтралкой» из Испании Селехметьевой – 6:2, 6:3, потом была победа над Кэти Волынец – 6:7, 6:3, 6:3. В третьем круге прошла швейцарку Викторию Голубич – 6:4, 6:3.

Свой последний матч Костюк выиграла у третьей ракетки мира, четырехкратного победителя Ролан Гаррос Иги Свентек – 7:5, 6:1. Соперницы из топ-10 уже давно не смущают Марту, она впервые сыграет в четвертьфинале этого турнира.

Личные встречи

Соперницы пересекались дважды, пока счет 1:1, на грунте теннисистки между собой не играли.

Прогноз

Хорошая новость для украинских фанатов в том, что точно в полуфинал пробьется украинка, но обе спортсменки сейчас в отличной форме, так что могли бы встретиться и позже.

Букмекеры не рискнули выделить фаворита в этой паре, Свитолина и Костюк перед Ролан Гаррос выиграли по турниру, поэтому находятся на победных сериях. Марта младше на 8 лет, а у Элины на порядок больше опыта.

Жду интересного матча двух сильных спортсменок, которые находятся на пике формы. Победитель выходит на лучшую в паре Андреева – Кырстя. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,6.