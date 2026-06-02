Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 июня 2026, 11:20 | Обновлено 02 июня 2026, 11:25
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос

Поединок состоится 2 июня не ранее 14:00 по Киеву

Элина Свитолина и Марта Костюк

2 июня, в четвертьфинале Ролан Гаррос, свою историческую битву проведут Элина Свитолина (WTA 7) и Марта Костюк (WTA 15).

Встреча начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

Элина Свитолина

Текущий сезон складывается хорошо, она показывает стабильные результаты, выиграла турниры в Окленде и Риме. Свитолина много раз говорила о том, что мечтает взять шлем, особенно Ролан Гаррос, предстоящий четвертьфинал станет для теннисистки здесь шестым, дальше она еще не проходила.

В Париже Элина прошла венгерку Анну Бондар – 3:6, 6:1, 7:6, потом прошла испанку Кеведо – 6:0, 6:4. Не было проблем в матче третьего круга, против немки Тамары Корпач – 6:2, 6:3. Свой последний матч спортсменка выиграла у крепкой и опытной швейцарки Белинды Бенчич – 4:6, 6:4, 6:0.

Марта Костюк

Для Марты этот сезон стал прорывом, она уже занимает самую высокую позицию в карьере, а после французского мейджора будет выше. Все отмечают, насколько сильнее спортсменка стала в психологическом плане, она не ломается при обидных неудачах, а пытается все контролировать. Костюк взяла титулы в Руане и Мадриде, на грунте она не проигрывала в текущем сезоне.

Теннисистка начала здесь с победы над «нейтралкой» из Испании Селехметьевой – 6:2, 6:3, потом была победа над Кэти Волынец – 6:7, 6:3, 6:3. В третьем круге прошла швейцарку Викторию Голубич – 6:4, 6:3.

Свой последний матч Костюк выиграла у третьей ракетки мира, четырехкратного победителя Ролан Гаррос Иги Свентек – 7:5, 6:1. Соперницы из топ-10 уже давно не смущают Марту, она впервые сыграет в четвертьфинале этого турнира.

Личные встречи

Соперницы пересекались дважды, пока счет 1:1, на грунте теннисистки между собой не играли.

Прогноз

Хорошая новость для украинских фанатов в том, что точно в полуфинал пробьется украинка, но обе спортсменки сейчас в отличной форме, так что могли бы встретиться и позже.

Букмекеры не рискнули выделить фаворита в этой паре, Свитолина и Костюк перед Ролан Гаррос выиграли по турниру, поэтому находятся на победных сериях. Марта младше на 8 лет, а у Элины на порядок больше опыта.

Жду интересного матча двух сильных спортсменок, которые находятся на пике формы. Победитель выходит на лучшую в паре Андреева – Кырстя. Поставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,6.

Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Напевно вигідніше за Марту вболівати, на це є дві причини, перша - це дебют в півфіналі Шолому, а друге - у неї гарна статистика проти Пельменоїда, якщо та пройде далі (віримо в Сорану)
За Марту,тому що тільки вона здатна обіграти мужика в юбці
Пропоную опитування за кого сьогодні вболіваємо.
За Марту Костюк - прошу лайк. За Еліну Світоліну - будь ласка дизлайк.
Й бажано додати будь-який коментар для підрахування загальної кількості голосів.
дівчата красуні! 
Еліна
Тільки не три сета
Нехай переможе сильніша, і бажано, щоб не сильно вихекалася, щоб залишилися сили для наступних суперниць!
За Элину
