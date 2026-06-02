Александр Кучер может покинуть Украину после увольнения из Черноморца
Бывший тренер одесского клуба сообщил, что ведет переговоры с иностранными командами
Бывший тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер может выехать из Украины и возглавить иностранный клуб. Об этом сообщил сам специалист, который с января находится без работы:
– Что с вашей тренерской карьерой? Не заскучали ли за работой, не засиделись ли в отпуске на творческой паузе и есть ли предложения?
– Конечно, за работой уже соскучился. Предложения есть и были. Сначала многим клубам отказывал, сейчас готов работать. Идут определенные переговоры. Пока обойдемся без конкретики.
– От клубов Украинской Премьер-лиги, Первой лиги или из-за границы?
– Все предложения были из-за границы: ближнего зарубежья и Европы, – сообщил Кучер.
Украинский тренер возглавлял одесский «Черноморец» с марта 2025 по январь 2026 года и провел во главе «моряков» 29 матчей – одержал 14 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.
В январе клуб Первой лиги решил прекратить сотрудничество с тренером.
