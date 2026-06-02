Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Кучер может покинуть Украину после увольнения из Черноморца
Украина. Первая лига
02 июня 2026, 12:57 |
1468
1

Александр Кучер может покинуть Украину после увольнения из Черноморца

Бывший тренер одесского клуба сообщил, что ведет переговоры с иностранными командами

02 июня 2026, 12:57 |
1468
1 Comments
Александр Кучер может покинуть Украину после увольнения из Черноморца
ФК Черноморец Одесса. Александр Кучер

Бывший тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер может выехать из Украины и возглавить иностранный клуб. Об этом сообщил сам специалист, который с января находится без работы:

– Что с вашей тренерской карьерой? Не заскучали ли за работой, не засиделись ли в отпуске на творческой паузе и есть ли предложения?

– Конечно, за работой уже соскучился. Предложения есть и были. Сначала многим клубам отказывал, сейчас готов работать. Идут определенные переговоры. Пока обойдемся без конкретики.

– От клубов Украинской Премьер-лиги, Первой лиги или из-за границы?

– Все предложения были из-за границы: ближнего зарубежья и Европы, – сообщил Кучер.

Украинский тренер возглавлял одесский «Черноморец» с марта 2025 по январь 2026 года и провел во главе «моряков» 29 матчей – одержал 14 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

В январе клуб Первой лиги решил прекратить сотрудничество с тренером.

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы достигли той цели, которую ставили перед собой»
Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»
Утверждены даты и время начала переходных матчей за путевки в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Александр Кучер отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим
Футбол | 02 июня 2026, 13:51 0
Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим
Скандальный футболист, который сбежал из Украины, определился с будущим

Форвард Эрен Айдин и азербайджанская «Зира» договорились о сотрудничестве на три года

ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 02 июня 2026, 07:10 2
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица

Сборная Канады 28 раз завоевывала золото чемпионатов мира по хоккею

Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Бокс | 02.06.2026, 06:12
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01.06.2026, 20:39
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01.06.2026, 22:08
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не думав, що йому 60+
Ответить
0
Популярные новости
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 8
Бокс
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем