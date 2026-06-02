Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве

2 июня универсальный футболист киевского «Динамо» Александр Караваев отметил свой 34-й день рождения. Столичный клуб поздравил опытного игрока с этой знаменательной датой и пожелал новых достижений в футболе.

«Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта и новых успехов на футбольном поле. Пусть впереди будет еще много ярких матчей, важных побед и счастливых моментов.

Счастья, благополучия и осуществления всех замыслов!» – отметила пресс-служба киевлян.

Интересно, что позже киевский клуб удалил этот пост со своей официальной страницы в Telegram.