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  4. Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 22:42 |
1429
0

Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве

Киевский клуб поздравил футболиста с днём рождения

02 июня 2026, 22:42 |
1429
0
Динамо выступило с официальным заявлением об Александре Караваеве
ФК Динамо. Александр Караваев

2 июня универсальный футболист киевского «Динамо» Александр Караваев отметил свой 34-й день рождения. Столичный клуб поздравил опытного игрока с этой знаменательной датой и пожелал новых достижений в футболе.

«Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта и новых успехов на футбольном поле. Пусть впереди будет еще много ярких матчей, важных побед и счастливых моментов.

Счастья, благополучия и осуществления всех замыслов!» – отметила пресс-служба киевлян.

Интересно, что позже киевский клуб удалил этот пост со своей официальной страницы в Telegram.

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Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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