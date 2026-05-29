  4. Украинский тренер пояснил, сможет ли Караваев заменить Коноплю в Шахтере
Украина. Премьер лига
29 мая 2026, 15:58 | Обновлено 29 мая 2026, 16:39
Украинский тренер пояснил, сможет ли Караваев заменить Коноплю в Шахтере

Юрий Максимов оценил перестановки в составе «горняков»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Украинский тренер Юрий Максимов рассказал, сможет ли Александр Караваев равноценно заменить Ефима Коноплю в донецком Шахтере.

– Шахтер отпустил Коноплю, а на его место, скорее всего, подпишет Александра Караваева из Динамо. Это равноценная замена?

– Караваев – игрок с огромным опытом, но понятно, что он старше. Уровень у них плюс-минус один, однако в пользу Конопли играет возраст.

Мне просто очень интересно посмотреть, как Ефим проявит себя в Германии на фоне их интенсивности. Повторюсь: когда ты играешь в Шахтере, у тебя есть несколько действительно тяжелых игр за сезон – Динамо, Полесье...

А остальные матчи можно играть в полноги, если быть честным. В Бундеслиге же на каждую игру нужно выходить и сражаться, там ноги в стыках никто не убирает. Надо постоянно бегать туда-сюда: и отбирать, и в атаке помогать, и в подкатах стелиться, – сказал Максимов.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
