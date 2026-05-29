В УАФ обратились к Конопле, который покинул Шахтер

Пресс-служба УАФ поздравила защитника национальной сборной Украины Ефима Коноплю с переходом в расположение менхенгладбахской Боруссии.

«Поздравляем защитника национальной сборной Украины Ефима Коноплю с новым этапом карьеры», – говорится в лаконичном сообщении.

Конопля является воспитанником академии «Шахтера». За первую команду «горняков» дебютировал в августе 2021 года и провел в футболке «оранжево-черных» 114 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.

Вместе с «Шахтером» он выиграл шесть трофеев: трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), завоевал два Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021).