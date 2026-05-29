Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конопля объяснил, почему перешел из Шахтера в Боруссию
Германия
29 мая 2026, 11:42 |
555
0

Конопля объяснил, почему перешел из Шахтера в Боруссию

Ефим прокомментировал свой трансфер

29 мая 2026, 11:42 |
555
0
Конопля объяснил, почему перешел из Шахтера в Боруссию
ФК Боруссия Менхегладбах

Правый защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал свой переход из донецкого «Шахтера» в менхенгладбахскую «Боруссию»:

«Я с нетерпением жду перехода в «Боруссию». Это великий клуб с богатой историей и невероятными болельщиками. Мне трудно описать, что я сейчас чувствую. Нужно несколько дней, чтобы осознать все до конца. Но я точно с нетерпением жду того, чтобы наслаждаться своим пребыванием в «Боруссии».

В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

По теме:
Конопля стал 4-м украинцем в истории Боруссии из Менхенгладбаха
Конопля стал 10-м игроком, перешедшим из Шахтера в клуб из Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М подтвердила трансфер защитника сборной Украины
Ефим Конопля Боруссия Менхенгладбах чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитрий Вус Источник: ФК Боруссия Менхенгладбах
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Футбол | 29 мая 2026, 10:06 1
Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»
Украинский тренер: «Если бы не Шахтер, этого игрока забрало бы Динамо»

Олег Федорчук расхвалил Глейкера Мендосу

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29 мая 2026, 08:04 19
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс

Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»

Украинский тренер предупредил Динамо перед стартом нового сезона
Футбол | 29.05.2026, 10:34
Украинский тренер предупредил Динамо перед стартом нового сезона
Украинский тренер предупредил Динамо перед стартом нового сезона
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Футбол | 28.05.2026, 12:15
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Таблица коэффициентов. Триумф Англии: прогнозный посев в еврокубках 2026/27
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
27.05.2026, 09:02 1
Бокс
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 4
Бокс
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 5
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 5
Футбол
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 8
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем