Конопля объяснил, почему перешел из Шахтера в Боруссию

Правый защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал свой переход из донецкого «Шахтера» в менхенгладбахскую «Боруссию»:

«Я с нетерпением жду перехода в «Боруссию». Это великий клуб с богатой историей и невероятными болельщиками. Мне трудно описать, что я сейчас чувствую. Нужно несколько дней, чтобы осознать все до конца. Но я точно с нетерпением жду того, чтобы наслаждаться своим пребыванием в «Боруссии».

В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.