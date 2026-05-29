Конопля объяснил, почему перешел из Шахтера в Боруссию
Ефим прокомментировал свой трансфер
Правый защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал свой переход из донецкого «Шахтера» в менхенгладбахскую «Боруссию»:
«Я с нетерпением жду перехода в «Боруссию». Это великий клуб с богатой историей и невероятными болельщиками. Мне трудно описать, что я сейчас чувствую. Нужно несколько дней, чтобы осознать все до конца. Но я точно с нетерпением жду того, чтобы наслаждаться своим пребыванием в «Боруссии».
В сезоне 2025/26 Юхим Конопля провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук расхвалил Глейкера Мендосу
Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»