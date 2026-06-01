Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.06

ITF
01 июня 2026, 19:13
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 июня

W100 Самтер (Южная Каролина, США – хард), Palmetto Pro Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Виолетта Мартинес (США) – Анита Сагдиева (Украина, 12) – 01.06

W50 Монтемор-у-Нову (Поортугалия – хард), XXII Montemor Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Полина Исакова (Украина) – Валентина Лошиале (Италия, 15) – 3:6, 3:6

W15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Николь Мирчева (Германия, 3) – Дарья Дятлова (Украина) – 6:0, 6:1
  • Серафима Васильева (Украина) – Мария Добрева (Канада, 9) – 0:6, 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катерина Дятлова (Украина) – Николь Гианнини (Бразилия) – 02.06
  • Ксения Смирнова (7) – Мария Берген (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Мария Берген (Украина) и Катерина Дятлова (Украина. 4) – Зейнеп Илкер (Турция) и Наз Кайнак (Турция) – 02.06

W15 Лэйквуд (Калифорния, США – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Юлия Жытельная (Украина, 8) – Кингсли Вулф (США) – 01-02.06

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Елизавета Чайникова (Украина) – Йеннифер Скурту (Италия) – 6:0, 6:1

Второй круг

  • Милана Иванцив (Португалия. 8) – Елизавета Чайникова (Украина) – ТВА

W15 Касабланка (Марокко – грунт), Morocco Tennis Tour

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Аллегра Фьорани (Италия, 2) – Алина Моккрицкая (Украина) – 6:7 (2:7), 3:6

Второй круг

  • Алина Моккрицкая (Украина) – Мейра Джерас (Великобритания) – 02.06

Парный разряд

Первый круг

  • Элина Неплий и Вашанти Шинде (Индия, 1) – Нур Эль-Уаззани (Марокко) и Алина Моккрицкая (Украина) – 02.06

W15 Баня Лука (Босния – грунт), Banja Luka Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Николина Ковачевич (Босния) – Алина Несмиянович (Украина, 9) – 6:7 (5:7), 6:7 (4:7)
  • Каролина Трнковски (Словения) – Владлена Бокова (Украина, 13) – 6:2, 5:7, 6:10

Второй круг

  • Наталия Фер (Швейцария) – Алина Несмиянович (Украина, 9) – ТВА
  • Мариам Караджаева (7) – Владлена Бокова (Украина, 13) – ТВА
  • Мария Дробышева (Украина, 3) – Элишка Древоянова (Чехия) – ТВА

W15 Оминйент (Испания – грунт), Circuito Internacionales Comunidad Valenciana

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мартина Пувиль (Испания) – Евгения Зеленская (Украина) – 4:6, 2:6

Второй круг

  • Соня Кассани (Италия, 2) – Евгения Зеленская (Украина) – 2:6, 6:1, 10:6

W15 Фочани (Румыния – грунт), Tiriac Foundation Trophy

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Наталия Константин (Румыния, уайлд-кард) – Дарья Волкова (Украина) – 6:7 (2:7), 4:6

Второй круг

  • София Криворучко (Украина, 4) – Дарья Волкова (Украина) – 4:6, 1:6

Третий круг

  • Дарья Волкова (Украина) – Соня Бутук (Румыния) – 02.06, 10:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Джиневра Монтебруно (Италия) – Дарья Есыпчук (Украина, 3) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Ралица Александрова (Болгария) и Дарья Волкова (Украина) – Ана Мария Бротя (Румыния) и Симонаа Куку (Румыния) – 02.06, не ранее 15:30

Второй круг

  • Лаура Бенер (Германия) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Ралица Александрова (Болгария) и Дарья Волкова (Украина) или Ана Мария Бротя (Румыния) и Симонаа Куку (Румыния) – ТВА
