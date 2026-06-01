Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 01–07.06
ITF
01 июня 2026, 18:03 |
12
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 01–07.06

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

01 июня 2026, 18:03 |
12
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 01–07.06
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 июня.

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дарвин Масиас (Эквадор) – Андрей Билата (Украина) – 6:2, 7:5

М15 Любляна (Словения – грунт), Slovan Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Алексей Крутых (Украина, 7) – ТВА

М15 Сентендре (Венгрия – грунт), Bravos Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Петер Надь (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина) – 1:6, 6:7 (5:7)
  • Георгий Шилов (Украина, 4) – Залан Шавай (Венгрия) – 6:0, 6:3

Второй круг

  • Андрей Порицкий (Украина) – Пйотр Габусь (Польша) – 1:6, 3:6
  • Георгий Шилов (Украина, 4) – Вилмош Ковач (Венгрия) – 6:4, 6:4

Третий круг

  • Георгий Шилов (Украина, 4) – Висенте Бенитес (Аргентина) – 02.06, не ранее 12:30

Одиночный разряд

Первый круг

  • Владислав Орлов (Украина, 1) – ТВА
  • Петер Макк (Венгрия, 4) – Тимур Бельдюгин (Украина) – 02.06, не ранее 14:00
  • Адам Йиль (Венгрия) – Алесандр Брайнин (Украина, 8) – 02.06, не ранее 15:30

По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 25-31.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
ITF World Tennis Tour ITF Кайсери Алексей Крутых Андрей Порицкий Владислав Орлов Тимур Бельдюгин Александр Брайнин
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01 июня 2026, 02:12 9
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену

Мексиканец высказался о поединке

Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01 июня 2026, 09:47 2
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу

Владимир высказался о возможном следующем сопернике украинца – Агите Кабайеле

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01.06.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Футбол | 01.06.2026, 10:57
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Главный фаворит на трофей Ролан Гаррос выбил лаки-лузера в 1/8 финала
Теннис | 31.05.2026, 19:18
Главный фаворит на трофей Ролан Гаррос выбил лаки-лузера в 1/8 финала
Главный фаворит на трофей Ролан Гаррос выбил лаки-лузера в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем