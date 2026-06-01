Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 01–07.06
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 1 до 7 июня.
М15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарвин Масиас (Эквадор) – Андрей Билата (Украина) – 6:2, 7:5
М15 Любляна (Словения – грунт), Slovan Open
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Алексей Крутых (Украина, 7) – ТВА
М15 Сентендре (Венгрия – грунт), Bravos Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Петер Надь (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина) – 1:6, 6:7 (5:7)
- Георгий Шилов (Украина, 4) – Залан Шавай (Венгрия) – 6:0, 6:3
Второй круг
- Андрей Порицкий (Украина) – Пйотр Габусь (Польша) – 1:6, 3:6
- Георгий Шилов (Украина, 4) – Вилмош Ковач (Венгрия) – 6:4, 6:4
Третий круг
- Георгий Шилов (Украина, 4) – Висенте Бенитес (Аргентина) – 02.06, не ранее 12:30
Одиночный разряд
Первый круг
- Владислав Орлов (Украина, 1) – ТВА
- Петер Макк (Венгрия, 4) – Тимур Бельдюгин (Украина) – 02.06, не ранее 14:00
- Адам Йиль (Венгрия) – Алесандр Брайнин (Украина, 8) – 02.06, не ранее 15:30
