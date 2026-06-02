  4. Клуб Английской Премьер-лиги может вернуть в Украину экс-игрока Динамо
02 июня 2026, 15:37 | Обновлено 02 июня 2026, 15:58
Клуб Английской Премьер-лиги может вернуть в Украину экс-игрока Динамо

«Сандерленд» ведет переговоры с «Карпатами» о трансфере форварда Назария Русина

Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Английский «Сандерленд» может отпустить бывшего форварда киевского «Динамо» Назария Русина в чемпионат Украины. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые намерены укрепить линию атаки. Стороны ведут переговоры о полноценном трансфере украинца.

По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги готов попрощаться с нападающим, но требует символическую плату от «львов», так как не хочет отпускать игрока бесплатно.

Форвард перебрался в чемпионат Англии в сентябре 2023 года из луганской «Зари» за 2,5 млн евро. Русин провел 32 матча во всех турнирах за первую команду, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Русин выступает на правах аренды за польскую «Арку», в составе которой отметился четырьмя результативными ударами за 25 игр. Контракт украинца с «Сандерлендом» истекает через год.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
