Клуб Английской Премьер-лиги может вернуть в Украину экс-игрока Динамо
«Сандерленд» ведет переговоры с «Карпатами» о трансфере форварда Назария Русина
Английский «Сандерленд» может отпустить бывшего форварда киевского «Динамо» Назария Русина в чемпионат Украины. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые намерены укрепить линию атаки. Стороны ведут переговоры о полноценном трансфере украинца.
По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги готов попрощаться с нападающим, но требует символическую плату от «львов», так как не хочет отпускать игрока бесплатно.
Форвард перебрался в чемпионат Англии в сентябре 2023 года из луганской «Зари» за 2,5 млн евро. Русин провел 32 матча во всех турнирах за первую команду, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
В нынешнем сезоне Русин выступает на правах аренды за польскую «Арку», в составе которой отметился четырьмя результативными ударами за 25 игр. Контракт украинца с «Сандерлендом» истекает через год.
