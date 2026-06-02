Клуб Английской Премьер-лиги может вернуть в Украину экс-игрока Динамо

Английский «Сандерленд» может отпустить бывшего форварда киевского «Динамо» Назария Русина в чемпионат Украины. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые намерены укрепить линию атаки. Стороны ведут переговоры о полноценном трансфере украинца.

По информации источника, представитель Английской Премьер-лиги готов попрощаться с нападающим, но требует символическую плату от «львов», так как не хочет отпускать игрока бесплатно.

Форвард перебрался в чемпионат Англии в сентябре 2023 года из луганской «Зари» за 2,5 млн евро. Русин провел 32 матча во всех турнирах за первую команду, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне Русин выступает на правах аренды за польскую «Арку», в составе которой отметился четырьмя результативными ударами за 25 игр. Контракт украинца с «Сандерлендом» истекает через год.