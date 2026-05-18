Команда украинца, который принадлежит клубу АПЛ, вылетела в низшую лигу

В понедельник, 18 мая 2026 года, на стадионе GOSiR в Гдине состоялся матч 33-го тура Экстракласы между «Аркой» Гдины и «Термалицей». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

По итогам этой игры «Арка» Гдыня вылетела во второй дивизион Польши.

В нынешнем сезоне на правах аренды в составе «Арки» выступает украинский нападающий Назарий Русин, контракт которого принадлежит клубу Английской Премьер-лиги «Сандерленду».

В сезоне 2025/26 Назарий Русин провел 23 матча в чемпионате Польши, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.