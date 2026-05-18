Команда украинца, который принадлежит клубу АПЛ, вылетела в низшую лигу
Арка Гдыня Назария Русина в следующем сезоне Экстракласы участия не примет
В понедельник, 18 мая 2026 года, на стадионе GOSiR в Гдине состоялся матч 33-го тура Экстракласы между «Аркой» Гдины и «Термалицей». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
По итогам этой игры «Арка» Гдыня вылетела во второй дивизион Польши.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В нынешнем сезоне на правах аренды в составе «Арки» выступает украинский нападающий Назарий Русин, контракт которого принадлежит клубу Английской Премьер-лиги «Сандерленду».
В сезоне 2025/26 Назарий Русин провел 23 матча в чемпионате Польши, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|33
|16
|11
|6
|60 - 43
|23.05.26 18:30 Лех - Висла Плоцк16.05.26 Радомяк 1:3 Лех08.05.26 Лех 1:1 Арка02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Лех 4:0 Легия18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех
|59
|2
|Гурник Забже
|33
|15
|8
|10
|44 - 36
|23.05.26 18:30 Гурник Забже - Радомяк16.05.26 Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже13.05.26 Арка 0:0 Гурник Забже09.05.26 Гурник Забже 0:2 Заглембе Л24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце
|53
|3
|Ягеллония
|33
|14
|11
|8
|55 - 41
|23.05.26 18:30 Ягеллония - Заглембе Л17.05.26 Катовице 2:2 Ягеллония13.05.26 Ракув 0:2 Ягеллония09.05.26 Ягеллония 3:2 Погонь Щецин24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония
|53
|4
|Ракув
|33
|15
|7
|11
|48 - 40
|23.05.26 18:30 Ракув - Арка17.05.26 Пяст 1:3 Ракув13.05.26 Ракув 0:2 Ягеллония08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце25.04.26 Лехия 1:2 Ракув19.04.26 Ракув 4:1 Краковия
|52
|5
|Катовице
|33
|14
|7
|12
|50 - 44
|23.05.26 18:30 Погонь Щецин - Катовице17.05.26 Катовице 2:2 Ягеллония10.05.26 Пяст 0:0 Катовице03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин
|49
|6
|Заглембе Л
|33
|13
|9
|11
|45 - 37
|23.05.26 18:30 Ягеллония - Заглембе Л15.05.26 Заглембе Л 0:1 Погонь Щецин09.05.26 Гурник Забже 0:2 Заглембе Л03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л
|48
|7
|Легия
|33
|11
|13
|9
|38 - 37
|23.05.26 18:30 Легия - Мотор Люблин17.05.26 Лехия 1:2 Легия10.05.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Легия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Лех 4:0 Легия17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л
|46
|8
|Висла Плоцк
|33
|12
|9
|12
|32 - 36
|23.05.26 18:30 Лех - Висла Плоцк16.05.26 Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже10.05.26 Висла Плоцк 0:4 Мотор Люблин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк
|45
|9
|Радомяк
|33
|11
|11
|11
|50 - 47
|23.05.26 18:30 Гурник Забже - Радомяк16.05.26 Радомяк 1:3 Лех11.05.26 Краковия 0:0 Радомяк04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь
|44
|10
|Погонь Щецин
|33
|13
|5
|15
|46 - 48
|23.05.26 18:30 Погонь Щецин - Катовице15.05.26 Заглембе Л 0:1 Погонь Щецин09.05.26 Ягеллония 3:2 Погонь Щецин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех
|44
|11
|Мотор Люблин
|33
|10
|13
|10
|46 - 49
|23.05.26 18:30 Легия - Мотор Люблин16.05.26 Мотор Люблин 3:3 Краковия10.05.26 Висла Плоцк 0:4 Мотор Люблин02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин
|43
|12
|Корона Кельце
|33
|11
|9
|13
|39 - 39
|23.05.26 18:30 Краковия - Корона Кельце15.05.26 Корона Кельце 1:0 Видзев Лодзь08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце
|42
|13
|Пяст
|33
|11
|8
|14
|41 - 44
|23.05.26 18:30 Видзев Лодзь - Пяст17.05.26 Пяст 1:3 Ракув10.05.26 Пяст 0:0 Катовице01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст27.04.26 Пяст 4:1 Арка20.04.26 Лехия 1:1 Пяст
|41
|14
|Краковия
|33
|9
|14
|10
|38 - 41
|23.05.26 18:30 Краковия - Корона Кельце16.05.26 Мотор Люблин 3:3 Краковия11.05.26 Краковия 0:0 Радомяк03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин19.04.26 Ракув 4:1 Краковия
|41
|15
|Видзев Лодзь
|33
|11
|6
|16
|39 - 40
|23.05.26 18:30 Видзев Лодзь - Пяст15.05.26 Корона Кельце 1:0 Видзев Лодзь09.05.26 Видзев Лодзь 3:1 Лехия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь
|39
|16
|Лехия
|33
|12
|7
|14
|60 - 62
|23.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Лехия17.05.26 Лехия 1:2 Легия09.05.26 Видзев Лодзь 3:1 Лехия04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия25.04.26 Лехия 1:2 Ракув20.04.26 Лехия 1:1 Пяст
|38
|17
|Арка
|33
|9
|9
|15
|34 - 58
|23.05.26 18:30 Ракув - Арка18.05.26 Арка 2:3 Брук-Бет Термалица13.05.26 Арка 0:0 Гурник Забже08.05.26 Лех 1:1 Арка27.04.26 Пяст 4:1 Арка19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония
|36
|18
|Брук-Бет Термалица
|33
|8
|7
|18
|40 - 63
|23.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Лехия18.05.26 Арка 2:3 Брук-Бет Термалица10.05.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Легия03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк
|31
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка в трех сетах переиграла Александру Эалу в матче 1/16 финала пятисотника
Президент подтвердил, что было четыре кандидата