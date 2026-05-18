18 мая 2026, 22:57 | Обновлено 18 мая 2026, 23:15
Команда украинца, который принадлежит клубу АПЛ, вылетела в низшую лигу

Арка Гдыня Назария Русина в следующем сезоне Экстракласы участия не примет

18 мая 2026, 22:57 | Обновлено 18 мая 2026, 23:15
Команда украинца, который принадлежит клубу АПЛ, вылетела в низшую лигу
В понедельник, 18 мая 2026 года, на стадионе GOSiR в Гдине состоялся матч 33-го тура Экстракласы между «Аркой» Гдины и «Термалицей». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

По итогам этой игры «Арка» Гдыня вылетела во второй дивизион Польши.

В нынешнем сезоне на правах аренды в составе «Арки» выступает украинский нападающий Назарий Русин, контракт которого принадлежит клубу Английской Премьер-лиги «Сандерленду».

В сезоне 2025/26 Назарий Русин провел 23 матча в чемпионате Польши, отличившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 33 16 11 6 60 - 43 23.05.26 18:30 Лех - Висла Плоцк16.05.26 Радомяк 1:3 Лех08.05.26 Лех 1:1 Арка02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Лех 4:0 Легия18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех 59
2 Гурник Забже 33 15 8 10 44 - 36 23.05.26 18:30 Гурник Забже - Радомяк16.05.26 Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже13.05.26 Арка 0:0 Гурник Забже09.05.26 Гурник Забже 0:2 Заглембе Л24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце 53
3 Ягеллония 33 14 11 8 55 - 41 23.05.26 18:30 Ягеллония - Заглембе Л17.05.26 Катовице 2:2 Ягеллония13.05.26 Ракув 0:2 Ягеллония09.05.26 Ягеллония 3:2 Погонь Щецин24.04.26 Ягеллония 1:2 Гурник Забже19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония 53
4 Ракув 33 15 7 11 48 - 40 23.05.26 18:30 Ракув - Арка17.05.26 Пяст 1:3 Ракув13.05.26 Ракув 0:2 Ягеллония08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце25.04.26 Лехия 1:2 Ракув19.04.26 Ракув 4:1 Краковия 52
5 Катовице 33 14 7 12 50 - 44 23.05.26 18:30 Погонь Щецин - Катовице17.05.26 Катовице 2:2 Ягеллония10.05.26 Пяст 0:0 Катовице03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин 49
6 Заглембе Л 33 13 9 11 45 - 37 23.05.26 18:30 Ягеллония - Заглембе Л15.05.26 Заглембе Л 0:1 Погонь Щецин09.05.26 Гурник Забже 0:2 Заглембе Л03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л 48
7 Легия 33 11 13 9 38 - 37 23.05.26 18:30 Легия - Мотор Люблин17.05.26 Лехия 1:2 Легия10.05.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Легия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Лех 4:0 Легия17.04.26 Легия 1:0 Заглембе Л 46
8 Висла Плоцк 33 12 9 12 32 - 36 23.05.26 18:30 Лех - Висла Плоцк16.05.26 Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже10.05.26 Висла Плоцк 0:4 Мотор Люблин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк 45
9 Радомяк 33 11 11 11 50 - 47 23.05.26 18:30 Гурник Забже - Радомяк16.05.26 Радомяк 1:3 Лех11.05.26 Краковия 0:0 Радомяк04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия26.04.26 Висла Плоцк 0:1 Радомяк18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь 44
10 Погонь Щецин 33 13 5 15 46 - 48 23.05.26 18:30 Погонь Щецин - Катовице15.05.26 Заглембе Л 0:1 Погонь Щецин09.05.26 Ягеллония 3:2 Погонь Щецин03.05.26 Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин18.04.26 Погонь Щецин 1:2 Лех 44
11 Мотор Люблин 33 10 13 10 46 - 49 23.05.26 18:30 Легия - Мотор Люблин16.05.26 Мотор Люблин 3:3 Краковия10.05.26 Висла Плоцк 0:4 Мотор Люблин02.05.26 Мотор Люблин 0:1 Лех26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин17.04.26 Катовице 3:2 Мотор Люблин 43
12 Корона Кельце 33 11 9 13 39 - 39 23.05.26 18:30 Краковия - Корона Кельце15.05.26 Корона Кельце 1:0 Видзев Лодзь08.05.26 Ракув 2:0 Корона Кельце01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст25.04.26 Корона Кельце 1:1 Катовице18.04.26 Гурник Забже 1:0 Корона Кельце 42
13 Пяст 33 11 8 14 41 - 44 23.05.26 18:30 Видзев Лодзь - Пяст17.05.26 Пяст 1:3 Ракув10.05.26 Пяст 0:0 Катовице01.05.26 Корона Кельце 1:1 Пяст27.04.26 Пяст 4:1 Арка20.04.26 Лехия 1:1 Пяст 41
14 Краковия 33 9 14 10 38 - 41 23.05.26 18:30 Краковия - Корона Кельце16.05.26 Мотор Люблин 3:3 Краковия11.05.26 Краковия 0:0 Радомяк03.05.26 Заглембе Л 0:0 Краковия25.04.26 Краковия 1:1 Погонь Щецин19.04.26 Ракув 4:1 Краковия 41
15 Видзев Лодзь 33 11 6 16 39 - 40 23.05.26 18:30 Видзев Лодзь - Пяст15.05.26 Корона Кельце 1:0 Видзев Лодзь09.05.26 Видзев Лодзь 3:1 Лехия01.05.26 Легия 1:0 Видзев Лодзь26.04.26 Видзев Лодзь 2:0 Мотор Люблин18.04.26 Радомяк 2:1 Видзев Лодзь 39
16 Лехия 33 12 7 14 60 - 62 23.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Лехия17.05.26 Лехия 1:2 Легия09.05.26 Видзев Лодзь 3:1 Лехия04.05.26 Радомяк 3:1 Лехия25.04.26 Лехия 1:2 Ракув20.04.26 Лехия 1:1 Пяст 38
17 Арка 33 9 9 15 34 - 58 23.05.26 18:30 Ракув - Арка18.05.26 Арка 2:3 Брук-Бет Термалица13.05.26 Арка 0:0 Гурник Забже08.05.26 Лех 1:1 Арка27.04.26 Пяст 4:1 Арка19.04.26 Арка 0:3 Ягеллония 36
18 Брук-Бет Термалица 33 8 7 18 40 - 63 23.05.26 18:30 Брук-Бет Термалица - Лехия18.05.26 Арка 2:3 Брук-Бет Термалица10.05.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Легия03.05.26 Катовице 5:1 Брук-Бет Термалица24.04.26 Заглембе Л 1:2 Брук-Бет Термалица19.04.26 Брук-Бет Термалица 1:3 Висла Плоцк 31
Полная таблица

