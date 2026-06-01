Вольфсбург сменил роль главного тренера после вылета из Бундеслиги
Дитер Хеккинг будет работать спортивным директором клуба
Немецкий клуб «Вольфсбург» после вылета из Бундеслиги начал перестройку и провел изменения в руководстве.
Главный тренер Дитер Хеккинг получил новую роль в структуре клуба: 61-летний специалист назначен спортивным директором.
Специалист будет отвечать за мужскую и женскую команды, а также за клубную академию. Контракт с «волками» рассчитан до 2028 года.
«Доверие и уважение, которые мне оказали клуб, наблюдательный совет, а особенно Диего Бенальо и Пирмин Швеглер, очень много для меня значат.
Прежде всего мне нужно было определиться, хочу ли я продолжать работать тренером или вижу свое будущее в управленческой роли. Приняв это решение с полной уверенностью, я с нетерпением жду большой задачи, которая стоит перед нами, хотя она и будет связана со многими трудностями.
Скажу откровенно: вылет из Бундеслиги до сих пор остаётся для меня болезненной темой. Сейчас самое важное – как можно быстрее создать вокруг клуба позитивную атмосферу, чтобы вместе подойти к вызовам Второй Бундеслиги со смирением, смелостью и уверенностью в собственных силах», – заявил Хеккинг.
За свою карьеру Дитер дважды возглавлял «Вольфсбург»: с 2013 по 2016 год и с мая по июнь 2026-го.
Именно под руководством Хеккинга «волки» впервые в своей истории выиграли Кубок Германии и Суперкубок страны.
Dieter Hecking ist neuer Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg. Der bisherige Cheftrainer unserer Wölfe tritt seine neue Aufgabe am 1. Juni an und hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Im Bereich Sport verantwortet der 61-Jährige den Männer- und Frauenfußball sowie die… pic.twitter.com/pNb1GBMkNZ— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 30, 2026
