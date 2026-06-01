  4. Вольфсбург сменил роль главного тренера после вылета из Бундеслиги
01 июня 2026, 10:09 | Обновлено 01 июня 2026, 10:11
Вольфсбург сменил роль главного тренера после вылета из Бундеслиги

Дитер Хеккинг будет работать спортивным директором клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Дитер Хеккинг

Немецкий клуб «Вольфсбург» после вылета из Бундеслиги начал перестройку и провел изменения в руководстве.

Главный тренер Дитер Хеккинг получил новую роль в структуре клуба: 61-летний специалист назначен спортивным директором.

Специалист будет отвечать за мужскую и женскую команды, а также за клубную академию. Контракт с «волками» рассчитан до 2028 года.

«Доверие и уважение, которые мне оказали клуб, наблюдательный совет, а особенно Диего Бенальо и Пирмин Швеглер, очень много для меня значат.

Прежде всего мне нужно было определиться, хочу ли я продолжать работать тренером или вижу свое будущее в управленческой роли. Приняв это решение с полной уверенностью, я с нетерпением жду большой задачи, которая стоит перед нами, хотя она и будет связана со многими трудностями.

Скажу откровенно: вылет из Бундеслиги до сих пор остаётся для меня болезненной темой. Сейчас самое важное – как можно быстрее создать вокруг клуба позитивную атмосферу, чтобы вместе подойти к вызовам Второй Бундеслиги со смирением, смелостью и уверенностью в собственных силах», – заявил Хеккинг.

За свою карьеру Дитер дважды возглавлял «Вольфсбург»: с 2013 по 2016 год и с мая по июнь 2026-го.

Именно под руководством Хеккинга «волки» впервые в своей истории выиграли Кубок Германии и Суперкубок страны.

Андрей Витренко Источник: ФК Вольфсбург
