Не всё решают деньги. Вольфсбург установил новый антирекорд Бундеслиги
Напомним топ-10 клубов Бундеслиги, которые по итогам сезона вылетели из лиги, по стоимости состава
«Вольфсбург», который в плей-офф чемпионата Германии уступил «Падерборну», по данным статистического портала Transfermarkt, стал самым дорогим клубом, который когда-либо вылетал из Бундеслиги.
Общая суммарная рыночная стоимость футболистов «волков» в сезоне 2025/26 составила 235 млн евро.
Предыдущий антирекорд турнира был установлен еще в сезоне 2018/19, в котором в Бундеслигу 2 вылетел «Штутгарт» (160 млн евро).
В десятку самых дорогих клубов, вылетевших в разное время из Бундеслиги, вошли также «Кельн», «Ганновер 96», «Шальке 04», «Вердер», «Герта» и «Гамбург».
Команды с самыми дорогими составами, вылетевшие из Бундеслиги по итогам сезона
- 235 млн евро – Вольфсбург (2025/26)
- 160 млн евро – Штутгарт (2018/19)
- 114 млн евро – Кельн (2017/18)
- 114 млн евро – Ганновер 96 (2018/19)
- 109 млн евро – Шальке 04 (2020/21)
- 104 млн евро – Вердер (2020/21)
- 93,6 млн евро – Кельн (2023/24)
- 92,1 млн евро – Герта (2022/23)
- 77,9 млн евро – Штутгарт (2015/16)
- 72 млн евро – Гамбург (2017/18)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт с Фабио Гроссо будет рассчитан на два года
Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать