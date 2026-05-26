Не всё решают деньги. Вольфсбург установил новый антирекорд Бундеслиги

«Вольфсбург», который в плей-офф чемпионата Германии уступил «Падерборну», по данным статистического портала Transfermarkt, стал самым дорогим клубом, который когда-либо вылетал из Бундеслиги.

Общая суммарная рыночная стоимость футболистов «волков» в сезоне 2025/26 составила 235 млн евро.

Предыдущий антирекорд турнира был установлен еще в сезоне 2018/19, в котором в Бундеслигу 2 вылетел «Штутгарт» (160 млн евро).

В десятку самых дорогих клубов, вылетевших в разное время из Бундеслиги, вошли также «Кельн», «Ганновер 96», «Шальке 04», «Вердер», «Герта» и «Гамбург».

Команды с самыми дорогими составами, вылетевшие из Бундеслиги по итогам сезона