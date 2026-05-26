Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не всё решают деньги. Вольфсбург установил новый антирекорд Бундеслиги
26 мая 2026, 22:14
Не всё решают деньги. Вольфсбург установил новый антирекорд Бундеслиги

Напомним топ-10 клубов Бундеслиги, которые по итогам сезона вылетели из лиги, по стоимости состава

Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфсбург

«Вольфсбург», который в плей-офф чемпионата Германии уступил «Падерборну», по данным статистического портала Transfermarkt, стал самым дорогим клубом, который когда-либо вылетал из Бундеслиги.

Общая суммарная рыночная стоимость футболистов «волков» в сезоне 2025/26 составила 235 млн евро.

Предыдущий антирекорд турнира был установлен еще в сезоне 2018/19, в котором в Бундеслигу 2 вылетел «Штутгарт» (160 млн евро).

В десятку самых дорогих клубов, вылетевших в разное время из Бундеслиги, вошли также «Кельн», «Ганновер 96», «Шальке 04», «Вердер», «Герта» и «Гамбург».

Команды с самыми дорогими составами, вылетевшие из Бундеслиги по итогам сезона

  • 235 млн евро – Вольфсбург (2025/26)
  • 160 млн евро – Штутгарт (2018/19)
  • 114 млн евро – Кельн (2017/18)
  • 114 млн евро – Ганновер 96 (2018/19)
  • 109 млн евро – Шальке 04 (2020/21)
  • 104 млн евро – Вердер (2020/21)
  • 93,6 млн евро – Кельн (2023/24)
  • 92,1 млн евро – Герта (2022/23)
  • 77,9 млн евро – Штутгарт (2015/16)
  • 72 млн евро – Гамбург (2017/18)
Даниил Кирияка
