Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова
01 июня 2026, 22:48
Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова

Команду возглавит Сотирис Силайдопулос

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальская «Бенфика» определилась с главным тренером, который должен заменить на этом посту Жозе Моуринью. Португальский наставник готовится возглавить «Реал».

Как отметил журналист Игорь Бурбас, португальский клуб возглавит Сотирис Силайдопулос, который прошлый сезон провел в «Риву Аве», а ранее работал в структуре «Олимпиакоса».

Отмечается, что Силайдопулос уже принял решение по ряду игроков в команде – прежде всего он решил оставить в команде Георгия Судакова, у которого были проблемы с игровой практикой в этом сезоне.

Ранее появилась информация, что Судакова может в скором времени подписать «Тоттенхэм», который тренирует бывший тренер Судакова Роберто Де Дзерби.

Георгий Судаков Бенфика назначение тренера чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
