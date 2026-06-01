Новый тренер Бенфики определил будущее Судакова

Португальская «Бенфика» определилась с главным тренером, который должен заменить на этом посту Жозе Моуринью. Португальский наставник готовится возглавить «Реал».

Как отметил журналист Игорь Бурбас, португальский клуб возглавит Сотирис Силайдопулос, который прошлый сезон провел в «Риву Аве», а ранее работал в структуре «Олимпиакоса».

Отмечается, что Силайдопулос уже принял решение по ряду игроков в команде – прежде всего он решил оставить в команде Георгия Судакова, у которого были проблемы с игровой практикой в этом сезоне.

Ранее появилась информация, что Судакова может в скором времени подписать «Тоттенхэм», который тренирует бывший тренер Судакова Роберто Де Дзерби.