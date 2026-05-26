26 мая 2026, 15:33 | Обновлено 26 мая 2026, 16:16
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера

Полузащитник «Бенфики» может перейти в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, агент 23-летнего футболиста встретился с коучем лондонской команды Роберто Де Дзерби. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 7 ассистами. Последние 6 поединков «Бенфики» Георгий Судаков провел на скамье запасных.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» может заработать солидные деньги на отставке Моуриньо.

Он пока не смог раскрыться ни в одной из предыдущих команд. Значит надо уходить и искать себя на новом месте.
Це той «топ-клуб» який два сезони підряд ледь не вилетів з АПЛ?
Ну тепер точно привіт Чемпіоншип)
