Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Полузащитник «Бенфики» может перейти в «Тоттенхэм»
Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает Sport Witness.
По информации источника, агент 23-летнего футболиста встретился с коучем лондонской команды Роберто Де Дзерби. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 7 ассистами. Последние 6 поединков «Бенфики» Георгий Судаков провел на скамье запасных.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» может заработать солидные деньги на отставке Моуриньо.
