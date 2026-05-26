Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, агент 23-летнего футболиста встретился с коучем лондонской команды Роберто Де Дзерби. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 7 ассистами. Последние 6 поединков «Бенфики» Георгий Судаков провел на скамье запасных.

