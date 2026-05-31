  4. Тренер сборной Польши похвалил экс-игрока Динамо за матч против Украины
31 мая 2026, 22:44 |
Ян Урбан положительно оценил выступление Томаша Кендзеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Урбан

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан поделился мыслями о неудачном товарищеском матче против Украины, который завершился поражением польской команды со счетом 0:2.

Оба мяча сборная Украины забила в первом тайме – авторами голов стали Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

«Я не чувствую, что это были 90 потерянных минут. Хороший матч провел Томаш Кендзера, сыграв на позиции центрального защитника. Свою возможность на протяжении длительного времени получил Якуб Петровски. На мой взгляд, он провёл хороший матч, хотя мы знаем, что его потеря мяча в центре поля привела к голу. Куба хорошо распределял мячи в первом тайме, качественно развивал атаки.

Ротаций должно быть много, и так будет также в следующем матче. Я должен понять, на кого могу рассчитывать. Отсюда и дебюты новых ребят, а также игровое время для тех, кто меньше играл в отборе. В сентябре мы можем оказаться в ситуации, когда будем вынуждены проводить ротацию. Я хочу знать, на кого могу рассчитывать. Если бы мы играли один матч, у меня уже есть в голове сильнейший состав. Сегодня не все игроки были в оптимальной форме, и это было видно невооруженным глазом.

Я просматривал Жуковского, также будем пробовать проверить Чубака. Это новые игроки, мы будем присматриваться, что они могут дать команде. Они, без сомнения, разные по стилю. Чубак – нападающий, который в основном играет в штрафной площади, хорошо играет головой. Жуковский обладает хорошим ударом. Кроме того, это очень быстрый игрок, и когда мы ведем в счете, можем использовать его для быстрых атак. Как я уже говорил, это совершенно разные футболисты», – сказал Урбан.

