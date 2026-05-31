Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Звездный голеадор категорически не согласился с результатом матча
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды от Украины (0:2) в товарищеском матче.
«Счет не полностью отражает то, что происходило на поле. Мне кажется, если бы мы забили в первом или даже во втором тайме, то вернулись бы в игру и могли бы как минимум рассчитывать на ничью. Украинцы благодаря своей настойчивости получили больше, чем позволяла сама игра. Именно поэтому они и победили», – сказал Левандовски после финального свистка.
Отметим, что форвард провел на поле только первый тайм, после чего был заменен. Сборная Украины одержала победу благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.
