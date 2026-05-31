  4. Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
31 мая 2026, 22:45 | Обновлено 31 мая 2026, 22:50
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом

Звездный голеадор категорически не согласился с результатом матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение своей команды от Украины (0:2) в товарищеском матче.

«Счет не полностью отражает то, что происходило на поле. Мне кажется, если бы мы забили в первом или даже во втором тайме, то вернулись бы в игру и могли бы как минимум рассчитывать на ничью. Украинцы благодаря своей настойчивости получили больше, чем позволяла сама игра. Именно поэтому они и победили», – сказал Левандовски после финального свистка.

Отметим, что форвард провел на поле только первый тайм, после чего был заменен. Сборная Украины одержала победу благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»
"Форвард вийшов з протестом", Господи, що за дебільна назва статті після коменту Льови, які ви недолугі спіртовики
Якби бабі яйця
Да да да.Именно так и не иначе.Ну поплач .
Якби сьогодні грали в Україні, то ти і на половину збірної України не зайшов би.
пшеки смоктать
