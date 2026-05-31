В Польше нашли главного виновника поражения от сборной Украины

После поражения от Украины (0:2) в товарищеском матче главный тренер сборной Польши Ян Урбан оказался под шквалом критики со стороны местных экспертов.

Известный польский журналист Матеуш Борек считает, что наставник не воспользовался возможностью проверить молодых футболистов и экспериментальные решения во время контрольного матча.

«Вы потратили еще 90 минут, чтобы проверить несколько вещей. Была возможность оценить новую схему игры, о которой говорили в начале работы, а также посмотреть на молодых футболистов и дебютантов рядом с опытными игроками.

Я был шокирован, когда увидел выход Слиша. Неужели его нужно было выпускать вместо Пьотровского только на 87-й минуте? Я этого не понимаю. Абсолютно не понимаю», – сказал эксперт.