Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Польши нашел плюсы в поражении против Украины
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 21:57 | Обновлено 31 мая 2026, 21:59
508
0

Игрок сборной Польши нашел плюсы в поражении против Украины

Якуб Камински попытался нивелировать неудачу

31 мая 2026, 21:57 | Обновлено 31 мая 2026, 21:59
508
0
Игрок сборной Польши нашел плюсы в поражении против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Каминьски

Вингер сборной Польши Якуб Каминьски подвел итоги товарищеского матча с Украиной, который завершился уверенной победой «сине-желтой» команды на стадионе во Вроцлаве (2:0).

Футболист попытался поднять боевой дух внутри команды и нашел плюсы после неудачной контрольной встречи.

«Самый большой плюс в том, что тренер Урбан смог здесь проверить некоторых игроков в различных тактических построениях. Состав был смешанный, у каждого был шанс проявить себя на фоне сильного соперника. Украина забила два гола. У соперника было не так много моментов, но когда они появлялись, они их просто реализовывали.

Всегда говорят, что хороший футболист найдёт общий язык с любыми партнерами. Хорошо, что мы смогли это проверить. Были и плюсы, и минусы. Некоторые играли вместе впервые, и это нормально, что иногда не хватало автоматизма. У нас ещё есть матч с Нигерией, и мы точно улучшим те элементы, которые сегодня не сработали.

Поражение в плей-офф? Если бы мы, как профессиональные спортсмены, постоянно это пережёвывали, то за две недели остались бы без волос. Мы не едем на большой турнир впервые за много лет, но товарищеские матчи хотим провести как можно лучше, чтобы улучшить некоторые элементы перед отбором на Евро и Лигой наций. Сейчас для этого есть время. Нам жаль, что нас не будет на чемпионате мира, но мы хотим развивать эту сборную», – сказал Якуб.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Ярмоленко возглавил список возрастных бомбардиров сборной Украины
Ярмоленко вошел в тройку самых возрастных полевых игроков сборной Украины
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Якуб Каминьски
Андрей Витренко Источник: Meczyki
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
Футбол | 31 мая 2026, 17:05 39
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей
Первый выбор Мальдеры. Объявлен состав сборной Украины на матч с Польшей

Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени

Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Бокс | 30 мая 2026, 23:20 1
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира

Состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Шикарный гол! Яремчук вывел сборную Украины вперед в матче с Польшей
Футбол | 31.05.2026, 19:14
ВИДЕО. Шикарный гол! Яремчук вывел сборную Украины вперед в матче с Польшей
ВИДЕО. Шикарный гол! Яремчук вывел сборную Украины вперед в матче с Польшей
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Футбол | 31.05.2026, 07:32
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 10
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 118
Теннис
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем