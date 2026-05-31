Игрок сборной Польши нашел плюсы в поражении против Украины

Вингер сборной Польши Якуб Каминьски подвел итоги товарищеского матча с Украиной, который завершился уверенной победой «сине-желтой» команды на стадионе во Вроцлаве (2:0).

Футболист попытался поднять боевой дух внутри команды и нашел плюсы после неудачной контрольной встречи.

«Самый большой плюс в том, что тренер Урбан смог здесь проверить некоторых игроков в различных тактических построениях. Состав был смешанный, у каждого был шанс проявить себя на фоне сильного соперника. Украина забила два гола. У соперника было не так много моментов, но когда они появлялись, они их просто реализовывали.

Всегда говорят, что хороший футболист найдёт общий язык с любыми партнерами. Хорошо, что мы смогли это проверить. Были и плюсы, и минусы. Некоторые играли вместе впервые, и это нормально, что иногда не хватало автоматизма. У нас ещё есть матч с Нигерией, и мы точно улучшим те элементы, которые сегодня не сработали.

Поражение в плей-офф? Если бы мы, как профессиональные спортсмены, постоянно это пережёвывали, то за две недели остались бы без волос. Мы не едем на большой турнир впервые за много лет, но товарищеские матчи хотим провести как можно лучше, чтобы улучшить некоторые элементы перед отбором на Евро и Лигой наций. Сейчас для этого есть время. Нам жаль, что нас не будет на чемпионате мира, но мы хотим развивать эту сборную», – сказал Якуб.