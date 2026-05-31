Назван игрок сборной Украины, из-за которого Польша проиграла во Вроцлаве
Польские журналисты и эксперты отметили влияние Андрея Ярмоленко, который забил второй гол
В воскресенье, 31 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Польши и Украины. Подопечные Андреа Мальдеры одолели соперника со счетом 2:0.
Польские журналисты, эксперты и болельщики остались крайне разгневанными безвольной игрой своей команды и отметили игру вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко:
«Ярмоленко еще сборную Форналика (тренер, который работал с Польшей с 2012 по 2013 год) терзал на Национальном стадионе. Этот парень как Очоа или Рикардо Родригес – кажется, что он играет за сборную уже 50 лет», – написал Себастьян Чабиняк.
«Польская сборная по футболу – это позор польского спорта. Браво, Украина, которая использовала Ярмоленко как вино. Единственное, к чему я имею претензии, это фолы, которые были слишком острыми для товарищеского матча», – отметил Томаш Сливински.
В активе Ярмоленко – 126 матчей в футболке сборной Украины и 47 забитых мячей. Опытный вингер находится в шаге от звания лучшего бомбардира «сине-желтых» в истории.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финляндия обыграла Канаду
Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже