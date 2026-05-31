В воскресенье, 31 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились сборные Польши и Украины. Подопечные Андреа Мальдеры одолели соперника со счетом 2:0.

Польские журналисты, эксперты и болельщики остались крайне разгневанными безвольной игрой своей команды и отметили игру вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко:

«Ярмоленко еще сборную Форналика (тренер, который работал с Польшей с 2012 по 2013 год) терзал на Национальном стадионе. Этот парень как Очоа или Рикардо Родригес – кажется, что он играет за сборную уже 50 лет», – написал Себастьян Чабиняк.

«Польская сборная по футболу – это позор польского спорта. Браво, Украина, которая использовала Ярмоленко как вино. Единственное, к чему я имею претензии, это фолы, которые были слишком острыми для товарищеского матча», – отметил Томаш Сливински.

В активе Ярмоленко – 126 матчей в футболке сборной Украины и 47 забитых мячей. Опытный вингер находится в шаге от звания лучшего бомбардира «сине-желтых» в истории.