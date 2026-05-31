Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владелец римского клуба отклонил предложение на полмиллиарда
Италия
31 мая 2026, 20:59 |
1099
0

Владелец римского клуба отклонил предложение на полмиллиарда

Клаудио Лотито сохранил контроль над «Лацио»

31 мая 2026, 20:59 |
1099
0
Владелец римского клуба отклонил предложение на полмиллиарда
Eurosport. Лацио

Владелец «Лацио» Клаудио Лотито отклонил предложение о покупке клуба за 450 миллионов евро, поступившее от американских инвесторов через JP Morgan. Потенциальные покупатели, пожелавшие остаться неизвестными, стремились выйти на рынок Серии А.

Эта история только усилит и без того напряженную ситуацию, из-за которой ультрас «орлов» уже несколько месяцев покидают стадион «Олимпико». Они протестуют против управления клубом со стороны Лотито, считая, что он недостаточно инвестирует и предпочитает видеть, как команда не решает серьезных задач, если это позволяет владельцу вписаться в бюджет.

Лотито спас «Лацио» от неминуемого банкротства в 2004 году, но это было 22 года назад, и болельщики с нетерпением ждут, когда кто-нибудь вложится в команду. Прошлым летом «бьянкочелести» были подвергнуты шестимесячному трансферному запрету из-за провала финансовых стресс-тестов, поэтому не могли покупать новых игроков, не продав сначала своих.

По теме:
РАВАНЕЛЛИ: «Он недостоин Ювентуса, тратит три часа, чтобы отдать пас»
На звезде сборной Украины был поставлен крест. Выгоняют из известного клуба
Легенда Ромы – о ситуации с Довбиком: «Я этого боюсь»
Лацио Клаудио Лотито Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31 мая 2026, 16:20 89
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже

Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
Футбол | 31.05.2026, 19:13
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Слотом. Ливерпуля объявил об уходе Конате
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
31.05.2026, 13:50 118
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем