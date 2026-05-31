Владелец римского клуба отклонил предложение на полмиллиарда

Владелец «Лацио» Клаудио Лотито отклонил предложение о покупке клуба за 450 миллионов евро, поступившее от американских инвесторов через JP Morgan. Потенциальные покупатели, пожелавшие остаться неизвестными, стремились выйти на рынок Серии А.

Эта история только усилит и без того напряженную ситуацию, из-за которой ультрас «орлов» уже несколько месяцев покидают стадион «Олимпико». Они протестуют против управления клубом со стороны Лотито, считая, что он недостаточно инвестирует и предпочитает видеть, как команда не решает серьезных задач, если это позволяет владельцу вписаться в бюджет.

Лотито спас «Лацио» от неминуемого банкротства в 2004 году, но это было 22 года назад, и болельщики с нетерпением ждут, когда кто-нибудь вложится в команду. Прошлым летом «бьянкочелести» были подвергнуты шестимесячному трансферному запрету из-за провала финансовых стресс-тестов, поэтому не могли покупать новых игроков, не продав сначала своих.