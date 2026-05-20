Президент Лацио: «Игроки выходят на поле и пачкают шорты»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито обрушился с критикой на всех, от тренера Маурицио Сарри до игроков и болельщиков, бойкотирующих матчи. После фиаско в финале Кубка Италии (0:2 с «Интером») римляне упустили шанс спасти сезон и во второй раз подряд пролетели мимо еврокубков.

«У Сарри контракт с «Лацио», я президент клуба, так чего вы от меня хотите? Спросите у него», – заявил Лотито.

«Интер» ничего не сделал, чтобы выиграть Кубок Италии, мы сами всё сделали за него, забив автогол и подарив пас, а потом упустили три верных момента. Против «Ромы» мы пропустили два одинаковых гола после угловых, разве мы хотим выпускать на поле игрока, который умеет играть в обороне? Я не был на поле… Если бы у игроков была моя смелость, игра была бы закончена, мы бы доминировали в матчах. Проблема в том, что, когда они выходят на поле, они пачкают свои шорты», – добавил президент клуба.

От Лотито досталось и болельщикам, которые бойкотируют некоторые игры «Лацио»: «Они не хотят приходить? Тогда пусть держатся подальше. Возможно, в Риме недостаточно болельщиков «Лацио», но их много по всему миру, даже в Китае».

«Лацио» не поднимется выше девятого места в Серии А. Обиженный на руководство клуба главный тренер Маурицио Сарри может оказаться в «Наполи».