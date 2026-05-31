Марта КОСТЮК: «Это просто невероятно. Я все еще не могу в это поверить»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Игой Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026: »

– Марта, поздравляем. Впервые в своей карьере вы вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Что это для вас значит?

– Да, я до сих пор в шоке. Победить такую невероятную теннисистку, которая четыре раза выигрывала здесь титул. Которой я до этого три раза проигрывала. И ни разу даже не взяла у нее сет. Это просто невероятно. Я все еще не могу в это поверить. Спасибо вам всем за прекрасную поддержку и энергию сегодня.

– С начала грунтового сезона вы уже выиграли два титула и до сих пор не потерпели ни одного поражения. Здесь, на центральном корте, вы впервые победили Игу. Что делает вас такой сильной на этом покрытии в этом году?

– Не знаю. Мне кажется, я дала себе больше свободы, чтобы иметь больше возможностей что-то придумывать и бросать вызов своим соперницам. И, пожалуй, самое важное, что я делаю все это время, – это то, что я действительно стараюсь получать удовольствие от того, что делаю. Сегодня утром, проснувшись, я думала только о том, какой удивительный день меня ждет: играть на корте Шатрие и встретиться с Игой. И, честно говоря, ничего лучшего и представить себе нельзя.

– Какими будут ваши цели на оставшуюся часть турнира? Сохранить этот настрой и этот подход?

– Безусловно, это мне очень помогает. Я хочу и дальше наслаждаться. Я стараюсь вообще не зацикливаться на победах или поражениях, потому что я играю в теннис не ради побед. Я играю в теннис, потому что люблю эту игру. Потому что хочу находить связь с людьми. Хочу чувствовать эту энергию, выходя на корт, дарить людям радость и объединять их.

Видеообзор матча Марта Костюк – Ига Свентек

