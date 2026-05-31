Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Это просто невероятно. Я все еще не могу в это поверить»
Ролан Гаррос
31 мая 2026, 15:39 |
702
1

Марта КОСТЮК: «Это просто невероятно. Я все еще не могу в это поверить»

Флеш-интервью Костюк после победы над Игой Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос

31 мая 2026, 15:39 |
702
1 Comments
Марта КОСТЮК: «Это просто невероятно. Я все еще не могу в это поверить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью после победы над Игой Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026: »

– Марта, поздравляем. Впервые в своей карьере вы вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Что это для вас значит?

– Да, я до сих пор в шоке. Победить такую невероятную теннисистку, которая четыре раза выигрывала здесь титул. Которой я до этого три раза проигрывала. И ни разу даже не взяла у нее сет. Это просто невероятно. Я все еще не могу в это поверить. Спасибо вам всем за прекрасную поддержку и энергию сегодня.

– С начала грунтового сезона вы уже выиграли два титула и до сих пор не потерпели ни одного поражения. Здесь, на центральном корте, вы впервые победили Игу. Что делает вас такой сильной на этом покрытии в этом году?

– Не знаю. Мне кажется, я дала себе больше свободы, чтобы иметь больше возможностей что-то придумывать и бросать вызов своим соперницам. И, пожалуй, самое важное, что я делаю все это время, – это то, что я действительно стараюсь получать удовольствие от того, что делаю. Сегодня утром, проснувшись, я думала только о том, какой удивительный день меня ждет: играть на корте Шатрие и встретиться с Игой. И, честно говоря, ничего лучшего и представить себе нельзя.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

– Какими будут ваши цели на оставшуюся часть турнира? Сохранить этот настрой и этот подход?

– Безусловно, это мне очень помогает. Я хочу и дальше наслаждаться. Я стараюсь вообще не зацикливаться на победах или поражениях, потому что я играю в теннис не ради побед. Я играю в теннис, потому что люблю эту игру. Потому что хочу находить связь с людьми. Хочу чувствовать эту энергию, выходя на корт, дарить людям радость и объединять их.

Видеообзор матча Марта Костюк – Ига Свентек

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
16–0 на грунте. Костюк повторила супердостижение Энен 21-летней давности
«Подарок» Марты. Свентек в день рождения впервые с 2019 покинула РГ до QF
Марта Костюк Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
Футбол | 31 мая 2026, 13:33 23
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?
14-я неделя Битвы редакций. Как завершится матч сборных Украины и Польши?

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают / возобновляют топовый конкурс

Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30 мая 2026, 19:59 9
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии снова вышла в финал

Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2026, 14:42
Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос
Костюк стала третьим представителем Украины в четвертьфинале Ролан Гаррос
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 31.05.2026, 07:59
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мы поверили! Умничка!
Ответить
+1
Та ну, не заради перемог...
Ответить
0
Популярные новости
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 5
Бокс
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 1
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 3
Бокс
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
Успешная защита титула. ПСЖ во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов
30.05.2026, 22:05 113
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем