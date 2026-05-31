Мбаппе отреагировал на вторую подряд победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на вторую подряд победу своего бывшего клуба ПСЖ в Лиге чемпионов.

Француз играл за парижан в течение семи сезонов, однако так и не смог выиграть самый престижный клубный трофей. После его ухода ПСЖ уже во второй раз триумфирует в ЛЧ.

Защитник «красно-синих» и близкий друг Мбаппе Ашраф Хакими по этому поводу опубликовал пост у себя в Instagram. Он выложил фото с кубком и подписью «Дважды подряд = 3», намекая тем самым на победу в ЛЧ в следующем сезоне. Мбаппе отреагировал на пост тремя эмодзи в виде сердца.