Челси извинился перед Арсеналом за шутку: «Заслужили красную карточку»

Лондонский «Челси» извинился перед своим принципиальным соперником «Арсеналом» за шуточную публикацию после финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

«Канониры» проиграли второй финал Лиги чемпионов в своей истории, уступив в серии пенальти французскому ПСЖ (1:1, 3:4).

Сразу после финального свистка «Челси» поддел «канониров», напомнив, какой из лондонских клубов выигрывал главный еврокубковый турнир.

Публикация в социальных сетях вызвала разные эмоции: кто-то поддержал шутку, а кто-то осудил «синих» за такое поведение. Поэтому «Челси» решил разрядить ситуацию и принести извинения за свои слова.

«Возможно, мы заслужили еще одну красную карточку за тот последний пост! Но если серьезно, поздравляем «Арсенал» с победой в Премьер-лиге и отличным выступлением в Лиге чемпионов.

Ждём новой битвы с вами в следующем сезоне», – написала пресс-служба.