Челси извинился перед Арсеналом за шутку: «Заслужили красную карточку»
«Синие» признали неуместность публикации
Лондонский «Челси» извинился перед своим принципиальным соперником «Арсеналом» за шуточную публикацию после финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
«Канониры» проиграли второй финал Лиги чемпионов в своей истории, уступив в серии пенальти французскому ПСЖ (1:1, 3:4).
Сразу после финального свистка «Челси» поддел «канониров», напомнив, какой из лондонских клубов выигрывал главный еврокубковый турнир.
Публикация в социальных сетях вызвала разные эмоции: кто-то поддержал шутку, а кто-то осудил «синих» за такое поведение. Поэтому «Челси» решил разрядить ситуацию и принести извинения за свои слова.
«Возможно, мы заслужили еще одну красную карточку за тот последний пост! Но если серьезно, поздравляем «Арсенал» с победой в Премьер-лиге и отличным выступлением в Лиге чемпионов.
Ждём новой битвы с вами в следующем сезоне», – написала пресс-служба.
We probably deserve another red card for that last post! But in all seriousness, congratulations to @Arsenal on winning the Premier League and a great run in the Champions League.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026
Looking forward to picking up the battle again with you next season. https://t.co/amCOpyJ2eo pic.twitter.com/gMiTxIttj2
