Челси поиздевался над Арсеналом после проигранного финала Лиги чемпионов
«Пенсионеры» напомнили, кому из лондонских клубов подчинялся этот турнир
Лондонский «Челси» высмеял своего вечного соперника «Арсенал» после финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
«Арсенал» в финале сыграл вничью с ПСЖ (1:1), но уступил в серии пенальти – 3:4.
Сразу после свистка о завершении матча «Челси» предложил болельщикам посетить клубный музей, чтобы увидеть вживую трофей Лиги чемпионов, который «пенсионеры» выигрывали дважды: в сезонах 2011/12 и 2020/21.
«Добро пожаловать в лондонский дом трофеев.
Забронируйте экскурсию по стадиону «Стэмфорд Бридж» уже сейчас», – написала пресс-служба «синих».
«Канониры» до сих пор ни разу не выигрывали Лигу чемпионов, дважды остановившись в шаге от трофея: поражение от ПСЖ в нынешнем сезоне и поражение от «Барселоны» в сезоне-2005/06 (1:2).
Come and visit London's Home of Trophies. 🏆— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026
Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️
