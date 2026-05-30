Челси поиздевался над Арсеналом после проигранного финала Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» высмеял своего вечного соперника «Арсенал» после финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

«Арсенал» в финале сыграл вничью с ПСЖ (1:1), но уступил в серии пенальти – 3:4.

Сразу после свистка о завершении матча «Челси» предложил болельщикам посетить клубный музей, чтобы увидеть вживую трофей Лиги чемпионов, который «пенсионеры» выигрывали дважды: в сезонах 2011/12 и 2020/21.

«Добро пожаловать в лондонский дом трофеев.

Забронируйте экскурсию по стадиону «Стэмфорд Бридж» уже сейчас», – написала пресс-служба «синих».

«Канониры» до сих пор ни разу не выигрывали Лигу чемпионов, дважды остановившись в шаге от трофея: поражение от ПСЖ в нынешнем сезоне и поражение от «Барселоны» в сезоне-2005/06 (1:2).