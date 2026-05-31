«ПСЖ играл плохо». Каррагер объяснил, что помешало Арсеналу победить

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал «Арсенал» за поражение в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1, 3:4 по пенальти).

«Ну, это всегда было предметом критики в адрес Артеты. Я думаю, что то, как они играли вчера вечером, было едва ли не единственным способом, которым они могли играть, чтобы попытаться победить ПСЖ. Парижане не были слишком сильны в первом тайме, их можно было обыграть, но такой уж «Арсенал». Я думал, что это помешает «Арсеналу» выиграть чемпионат, но этого не произошло – у них недостаточно качества в атаке. И в первом тайме были моменты, когда они не могли удержать мяч, а ПСЖ играл плохо. Они не создавали моментов, но было слишком легко позволить команде просто оттеснить вас к границе собственной штрафной площадки. Даже несмотря на то, что они – чемпионы Англии, им нужны лучшие нападающие. Если сравнить качество четырех нападающих ПСЖ с «Арсеналом», то это небо и земля», – сказал Каррагер.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Арсенал» пропустил всего 7 голов и не потерпел ни одного поражения в основное время. Впрочем, это не помогло команде Микеля Артеты выиграть трофей.