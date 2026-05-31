  4. Мартин ЭДЕГОР: «Нам нужно время, чтобы это пережить»
31 мая 2026, 12:32 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение от парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Нам нужно время, чтобы пережить это поражение. Сезон получился великолепным во многих аспектах. Нам просто не удалось завоевать золотой дубль, но мы должны гордиться своим выступлением.

Мы достигли невероятных результатов и очень хорошо выступили в Лиге чемпионов. Теперь нужно использовать нынешний настрой и положительные эмоции от сезона, чтобы все проанализировать и убедиться, что в следующем сезоне мы вернемся еще сильнее».

По теме:
Луис Энрике завоевал 12-й трофей во главе ПСЖ и суммарно 21-й титул
Арсенал проиграл 6 еврокубковых финалов подряд
«ПСЖ играл плохо». Каррагер объяснил, что помешало Арсеналу победить
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Мартин Эдегор
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Скандал не утихает. Верховен придумал новую теорию, почему проиграл Усику
Бокс | 31 мая 2026, 05:32 5
Рико до сих пор не может смириться с поражением от украинца

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Хорошо заработали. Карпаты за два дня оформили рекордные трансферы
Футбол | 30.05.2026, 18:59
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Федецкий дал совет игрокам сборной Украины перед матчем против Польши
Футбол | 31.05.2026, 10:12
