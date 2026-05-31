Мартин ЭДЕГОР: «Нам нужно время, чтобы это пережить»

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение от парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Нам нужно время, чтобы пережить это поражение. Сезон получился великолепным во многих аспектах. Нам просто не удалось завоевать золотой дубль, но мы должны гордиться своим выступлением.

Мы достигли невероятных результатов и очень хорошо выступили в Лиге чемпионов. Теперь нужно использовать нынешний настрой и положительные эмоции от сезона, чтобы все проанализировать и убедиться, что в следующем сезоне мы вернемся еще сильнее».