Мартин ЭДЕГОР: «Нам нужно время, чтобы это пережить»
Полузащитник «Арсенала» прокомментировал поражение от «ПСЖ»
Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение от парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 3:4 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:
«Нам нужно время, чтобы пережить это поражение. Сезон получился великолепным во многих аспектах. Нам просто не удалось завоевать золотой дубль, но мы должны гордиться своим выступлением.
Мы достигли невероятных результатов и очень хорошо выступили в Лиге чемпионов. Теперь нужно использовать нынешний настрой и положительные эмоции от сезона, чтобы все проанализировать и убедиться, что в следующем сезоне мы вернемся еще сильнее».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико до сих пор не может смириться с поражением от украинца
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26