Обидчик Синнера вышел в 1/8 финала РГ, выиграв безумный 6-часовой триллер
Черундоло-младший и Ландалус провели третий самый длинный матч в истории Ролан Гаррос
Аргентинский теннисист Хуан Мануэль Черундоло (АТР 56) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
В третьем раунде аргентинец в пяти сетах вырвал победу у Мартина Ландалуса (Испания, ATP 69) за 5 часов и 58 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – Мартин Ландалус (Испания) – 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8)
Черундоло-младший в предыдущем круге выбил лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера. Также на счету аргентинца победа над Джейкобом Фирнли.
Черундоло и Ландалус провели третий самый продолжительный матч в истории Ролан Гаррос. Рекорд принадлежит Фабрису Санторо и Арно Клеман в первом круге РГ-2004 (6 часов и 33 минуты), вторая позиция у поединка Лоренцо Джустино и Корентена Муте в первом раунде РГ-2020 – 6 часов и 5 минут.
Черундоло в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026 поборется с Маттео Берреттини, который в своем поединке третьего раунда переиграл Франсиско Комесанью.
