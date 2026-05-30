Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчик Синнера вышел в 1/8 финала РГ, выиграв безумный 6-часовой триллер
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 23:15 | Обновлено 30 мая 2026, 23:16
730
0

Обидчик Синнера вышел в 1/8 финала РГ, выиграв безумный 6-часовой триллер

Черундоло-младший и Ландалус провели третий самый длинный матч в истории Ролан Гаррос

30 мая 2026, 23:15 | Обновлено 30 мая 2026, 23:16
730
0
Обидчик Синнера вышел в 1/8 финала РГ, выиграв безумный 6-часовой триллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мануэль Черундоло

Аргентинский теннисист Хуан Мануэль Черундоло (АТР 56) пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде аргентинец в пяти сетах вырвал победу у Мартина Ландалуса (Испания, ATP 69) за 5 часов и 58 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) – Мартин Ландалус (Испания) – 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8)

Черундоло-младший в предыдущем круге выбил лидера мирового рейтинга АТР Янника Синнера. Также на счету аргентинца победа над Джейкобом Фирнли.

Черундоло и Ландалус провели третий самый продолжительный матч в истории Ролан Гаррос. Рекорд принадлежит Фабрису Санторо и Арно Клеман в первом круге РГ-2004 (6 часов и 33 минуты), вторая позиция у поединка Лоренцо Джустино и Корентена Муте в первом раунде РГ-2020 – 6 часов и 5 минут.

Черундоло в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026 поборется с Маттео Берреттини, который в своем поединке третьего раунда переиграл Франсиско Комесанью.

По теме:
Киз дожала Мбоко. 30 мая: все результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026
Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026
Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ
Хуан Мануэль Черундоло Мартин Ландалус Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30 мая 2026, 10:01 7
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»
Теннис | 30 мая 2026, 21:49 5
ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»
ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»

Александра не понимает, почему нельзя наказать сторонницу рашистов Шнайдер

Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30.05.2026, 08:23
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Футбол | 30.05.2026, 18:55
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Вернулся в Украину. Нужно следить, что говорю»
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 15
Бокс
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем