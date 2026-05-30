Киз дожала Мбоко. 30 мая: все результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026
Мэдисон в трех сетах переиграла Викторию и прошла в 1/8 финала мейджора в Париже
30 мая игровой день на Открытом чемпионате Франции 2026 завершили Виктория Мбоко (Канада, WTA 9) и Мэдисон Киз (США, WTA 19).
Киз одержала победу в трех сетах за 2 часа и 31 минуту и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Виктория Мбоко (Канада) [9] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 7:5, 5:7
Во второй партии Мэдион вела 3:0 и имела два матчбола на приеме в 10-м гейме, но позволила Виктории перевести игру в третий сет. Несмотря на сложности, американка все-таки дожала оппонентку.
Киз перед стартом мейджора получила травму бедра, из-за которой была вынуждена сняться с финального матча WTA 125 в Париже против Парри. Но на слэме Мэдисон выиграла уже три матча, помимо Мбоко также одолев Ханне Вандевинкель и Антонию Ружич.
Киз в 24-й раз в карьере сыграет в четвертом раунде турниров Grand Slam и в шестой раз на Ролан Гаррос. Ее следующей оппоненткой будет Диана Шнайдер, которая в третьем круге выиграла у украинки Александры Олейниковой.
Другие результаты дня на Ролан Гаррос 2026:
- Мария Саккари (Греция) – Майя Хвалиньская (Польша) [Q] – 6:1, 3:6, 2:6
- Ива Йович (США) [17] – Наоми Осака (Япония) [16] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 4:6
- Диана Шнайдер [25] – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1
- Диан Парри (Франция) – Аманда Анисимова (США) [6] – 6:3, 4:6, 7:6 (10:3)
- Анна Калинская [22] – Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 0:6, 6:2
- Арина Соболенко [1] – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:0, 7:5
- Коко Гауфф (США) [4] – Анастасия Потапова (Австрия) [28] – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6
