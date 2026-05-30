Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киз дожала Мбоко. 30 мая: все результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 23:29 | Обновлено 31 мая 2026, 00:45
629
0

Киз дожала Мбоко. 30 мая: все результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026

Мэдисон в трех сетах переиграла Викторию и прошла в 1/8 финала мейджора в Париже

30 мая 2026, 23:29 | Обновлено 31 мая 2026, 00:45
629
0
Киз дожала Мбоко. 30 мая: все результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

30 мая игровой день на Открытом чемпионате Франции 2026 завершили Виктория Мбоко (Канада, WTA 9) и Мэдисон Киз (США, WTA 19).

Киз одержала победу в трех сетах за 2 часа и 31 минуту и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Виктория Мбоко (Канада) [9] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 7:5, 5:7

Во второй партии Мэдион вела 3:0 и имела два матчбола на приеме в 10-м гейме, но позволила Виктории перевести игру в третий сет. Несмотря на сложности, американка все-таки дожала оппонентку.

Киз перед стартом мейджора получила травму бедра, из-за которой была вынуждена сняться с финального матча WTA 125 в Париже против Парри. Но на слэме Мэдисон выиграла уже три матча, помимо Мбоко также одолев Ханне Вандевинкель и Антонию Ружич.

Киз в 24-й раз в карьере сыграет в четвертом раунде турниров Grand Slam и в шестой раз на Ролан Гаррос. Ее следующей оппоненткой будет Диана Шнайдер, которая в третьем круге выиграла у украинки Александры Олейниковой.

Другие результаты дня на Ролан Гаррос 2026:

  • Мария Саккари (Греция) – Майя Хвалиньская (Польша) [Q] – 6:1, 3:6, 2:6
  • Ива Йович (США) [17] – Наоми Осака (Япония) [16] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 4:6
  • Диана Шнайдер [25] – Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1
  • Диан Парри (Франция) – Аманда Анисимова (США) [6] – 6:3, 4:6, 7:6 (10:3)
  • Анна Калинская [22] – Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 0:6, 6:2
  • Арина Соболенко [1] – Дарья Касаткина (Австралия) – 6:0, 7:5
  • Коко Гауфф (США) [4] – Анастасия Потапова (Австрия) [28] – 6:4, 6:7 (1:7), 4:6
  • Виктория Мбоко (Канада) [9] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 7:5, 5:7
По теме:
Обидчик Синнера вышел в 1/8 финала РГ, выиграв безумный 6-часовой триллер
Супертай-брейк из 28 очков: Берреттини выиграл 5-часовую зарубу на РГ-2026
Надежда Киченок с напарницей отыграли два матчбола на пути в 1/8 финала РГ
Мэдисон Киз Виктория Мбоко Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»
Теннис | 30 мая 2026, 21:49 5
ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»
ОЛЕЙНИКОВА: «Она ненавидит Францию, но приезжает и зарабатывает деньги»

Александра не понимает, почему нельзя наказать сторонницу рашистов Шнайдер

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
Хоккей | 30 мая 2026, 00:07 19
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира

Нереальная Швейцария, сенсационная Норвегия и Канада против Финляндии

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 16:59
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30.05.2026, 10:01
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем