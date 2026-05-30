Киз дожала Мбоко. 30 мая: все результаты игрового дня на Ролан Гаррос 2026

30 мая игровой день на Открытом чемпионате Франции 2026 завершили Виктория Мбоко (Канада, WTA 9) и Мэдисон Киз (США, WTA 19).

Киз одержала победу в трех сетах за 2 часа и 31 минуту и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Виктория Мбоко (Канада) [9] – Мэдисон Киз (США) [19] – 3:6, 7:5, 5:7

Во второй партии Мэдион вела 3:0 и имела два матчбола на приеме в 10-м гейме, но позволила Виктории перевести игру в третий сет. Несмотря на сложности, американка все-таки дожала оппонентку.

Киз перед стартом мейджора получила травму бедра, из-за которой была вынуждена сняться с финального матча WTA 125 в Париже против Парри. Но на слэме Мэдисон выиграла уже три матча, помимо Мбоко также одолев Ханне Вандевинкель и Антонию Ружич.

Киз в 24-й раз в карьере сыграет в четвертом раунде турниров Grand Slam и в шестой раз на Ролан Гаррос. Ее следующей оппоненткой будет Диана Шнайдер, которая в третьем круге выиграла у украинки Александры Олейниковой.

Другие результаты дня на Ролан Гаррос 2026: