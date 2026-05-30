В Лондоне определен победитель мини-турнира четырех сборных Unity Cup
В финальном матче Нигерия разгромила Ямайку со счетом 3:0
Вечером 30 мая в Лондоне состоялся финал международного турнира Unity Cup 2026.
На стадионе The Valley сборная Нигерии разгромила команду Ямайки со счетом 3:0 и стала победителем турнира.
Нигерийцы открыли счет уже на 3-й минуте встречи, отличился Альхассан Юсуф.
После перерыва преимущество африканской команды увеличил Терем Моффи, забив гол на 59-й минуте.
Окончательный счет был установлен в компенсированное время. На 90+1-й минуте дубль оформил Альхассан Юсуф.
Нигерия завершила турнир без пропущенных мячей. Ранее в полуфинале Нигерия обыграла Зимбабве (2:0), а Ямайка победила Индию (2:0).
Таким образом, Нигерия стала победителем Unity Cup 2026, мини-турнир четырех сборных в Лондоне.
В матче за третье место, который состоялся ранее в этот день, сборная Зимбабве минимально обыграла Индию (1:0).
Международный турнир 2026 Unity Cup
Лондон (Англия), The Valley
Финал, 30 мая
Ямайка – Нигерия – 0:3
Голы: Альхассан Юсуф, 3, 90+1, Терем Моффи, 59
