В Лондоне определен победитель мини-турнира четырех сборных Unity Cup

Вечером 30 мая в Лондоне состоялся финал международного турнира Unity Cup 2026.

На стадионе The Valley сборная Нигерии разгромила команду Ямайки со счетом 3:0 и стала победителем турнира.

Нигерийцы открыли счет уже на 3-й минуте встречи, отличился Альхассан Юсуф.

После перерыва преимущество африканской команды увеличил Терем Моффи, забив гол на 59-й минуте.

Окончательный счет был установлен в компенсированное время. На 90+1-й минуте дубль оформил Альхассан Юсуф.

Нигерия завершила турнир без пропущенных мячей. Ранее в полуфинале Нигерия обыграла Зимбабве (2:0), а Ямайка победила Индию (2:0).

Таким образом, Нигерия стала победителем Unity Cup 2026, мини-турнир четырех сборных в Лондоне.

В матче за третье место, который состоялся ранее в этот день, сборная Зимбабве минимально обыграла Индию (1:0).

Международный турнир 2026 Unity Cup

Лондон (Англия), The Valley

Финал, 30 мая

Ямайка – Нигерия – 0:3

Голы: Альхассан Юсуф, 3, 90+1, Терем Моффи, 59

