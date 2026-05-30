Все решил пенальти. Определен обладатель 3-го места на Unity Cup в Лондоне
В утешительном финале Индия уступила Зимбабве со счетом 0:1
30 мая в Лондоне состоялся матч за третье место на турнире 2026 Unity Cup.
В утешительном финале сборная Индии встречалась с командой Зимбабве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе The Valley и завершился минимальной победой Зимбабве – 1:0.
Единственный гол в матче был забит в первом тайме: на 35-й минуте Принс Дубе реализовал пенальти.
Финал турнира состоится вечером этого же дня, в нем в Лондоне сыграют сборные Ямайки и Нигерии.
Ранее в полуфиналах Нигерия нанесла поражение Зимбабве (2:0), а Ямайка одолела Индию (2:0).
Международный турнир 2026 Unity Cup
Лондон (Англия), The Valley
Матч за 3-е место, 30 мая 2026
Индия – Зимбабве – 0:1
Гол: Принс Дубе, 35 (пен)
Видео гола
🚨🌏 | GOAL: PRINCE DUBE OPENS THE SCORING FOR ZIMBABWE WITH A PENALTY!— FOOTEM | GOAL (@FOOTEM_LIVE) May 30, 2026
🇿🇼 Zimbabwe 1-0 India 🇮🇳 pic.twitter.com/OkyQxSMv49
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Задать вопрос сборной лично
WBC не санкционирует реванш против Рико, пока украинец не сразится с Кабайелом