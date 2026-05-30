Все решил пенальти. Определен обладатель 3-го места на Unity Cup в Лондоне

30 мая в Лондоне состоялся матч за третье место на турнире 2026 Unity Cup.

В утешительном финале сборная Индии встречалась с командой Зимбабве.

Поединок прошел на стадионе The Valley и завершился минимальной победой Зимбабве – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме: на 35-й минуте Принс Дубе реализовал пенальти.

Финал турнира состоится вечером этого же дня, в нем в Лондоне сыграют сборные Ямайки и Нигерии.

Ранее в полуфиналах Нигерия нанесла поражение Зимбабве (2:0), а Ямайка одолела Индию (2:0).

Международный турнир 2026 Unity Cup

Лондон (Англия), The Valley

Матч за 3-е место, 30 мая 2026

Индия – Зимбабве – 0:1

Гол: Принс Дубе, 35 (пен)

