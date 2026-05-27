Ямайка всухую обыграла Индию в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне
У победителей голы забили Кортни Кларк и Кахейм Диксон
Вечером 27 мая сборная Ямайки выиграла в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне.
Команда из зоны КОНКАКАФ всухую переиграла сборную Индии со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У победителей голы забили Кортни Кларк и Кахейм Диксон.
Сборные Ямайки и Индии не попали на чемпионат мира 2026.
Днем ранее в другом полуфинале Нигерия обыграла Зимбабве со счетом 2:0.
Товарищеский турнир. Полуфинал
27 мая 2026. Лондон (Англия), стадион The Valley
Ямайка – Индия – 2:0
Голы: Кортни Кларк. 8, Кахейм Диксон, 78
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроков сборной Украины предлагают Севилье
Функционер отдал Рико преимущество в три раунда