Ямайка всухую обыграла Индию в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне

Вечером 27 мая сборная Ямайки выиграла в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне.

Команда из зоны КОНКАКАФ всухую переиграла сборную Индии со счетом 2:0.

У победителей голы забили Кортни Кларк и Кахейм Диксон.

Сборные Ямайки и Индии не попали на чемпионат мира 2026.

Днем ранее в другом полуфинале Нигерия обыграла Зимбабве со счетом 2:0.

Товарищеский турнир. Полуфинал

27 мая 2026. Лондон (Англия), стадион The Valley

Ямайка – Индия – 2:0

Голы: Кортни Кларк. 8, Кахейм Диксон, 78

