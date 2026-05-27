Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямайка всухую обыграла Индию в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне
Международные товарищеские матчи
Ямайка
27.05.2026 21:30 – FT 2 : 0
Индия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 мая 2026, 23:23 | Обновлено 27 мая 2026, 23:35
106
0

Ямайка всухую обыграла Индию в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне

У победителей голы забили Кортни Кларк и Кахейм Диксон

27 мая 2026, 23:23 | Обновлено 27 мая 2026, 23:35
106
0
Ямайка всухую обыграла Индию в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 мая сборная Ямайки выиграла в полуфинале товарищеского турнира в Лондоне.

Команда из зоны КОНКАКАФ всухую переиграла сборную Индии со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У победителей голы забили Кортни Кларк и Кахейм Диксон.

Сборные Ямайки и Индии не попали на чемпионат мира 2026.

Днем ранее в другом полуфинале Нигерия обыграла Зимбабве со счетом 2:0.

Товарищеский турнир. Полуфинал

27 мая 2026. Лондон (Англия), стадион The Valley

Ямайка – Индия – 2:0

Голы: Кортни Кларк. 8, Кахейм Диксон, 78

Инфографика

По теме:
Йозуа КИММИХ: «Нойеру надо взяться за ум»
Где смотреть онлайн матч Польша – Украина
Польша – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи сборная Ямайки по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Индии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната
Футбол | 27 мая 2026, 23:24 0
«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната
«Будет непросто». Титулованному клубу советуют подписать Цыганкова и Ваната

Игроков сборной Украины предлагают Севилье

Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 27 мая 2026, 10:17 7
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика

Функционер отдал Рико преимущество в три раунда

После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC
Бокс | 27.05.2026, 17:40
После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC
После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Теннис | 27.05.2026, 19:00
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27.05.2026, 08:54
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
ЧМ по хоккею. Важная победа сборной США и главная сенсация турнира
26.05.2026, 00:01 2
Хоккей
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 13
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем